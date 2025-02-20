حماس: حافظنا على حياة الأسرى لكن جيشهم قتلهم مع آسريهم

العالم - فلسطين

وقالت الحركة: حرصت كتائب القسام والمقاومة في مراسم تسليم جثامين الأسرى على مراعاة حرمة الموتى ومشاعر عائلاتهم، رغم أن جيش الاحتلال لم يراعِ حياتهم وهم أحياء.

واضافت: حافظنا على حياة أسرى الاحتلال، وقدمنا لهم ما نستطيع، وتعاملنا معهم بإنسانية، لكن جيشهم قتلهم مع آسريهم.

وتابعت حماس: جيش العدو الصهيوني قتل أسراه بقصف أماكن احتجازهم، وحكومة الاحتلال النازية تتحمّل المسؤولية الكاملة بعد أن عرقلت اتفاق التبادل مرارًا.

واردفت: يتباكى المجرم نتنياهو اليوم على جثامين أسراه الذين عادوا إليه في توابيت، في محاولة مكشوفة للتنصّل أمام جمهوره من تحمّل مسؤولية قتلهم.

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وأكدت حركة حماس أن كتائب القسام والمقاومة بذلت كل ما في وسعها لحماية الأسرى والحفاظ على حياتهم، إلا أن القصف الهمجي والمتواصل للاحتلال حال دون تمكّنها من إنقاذ جميع الأسرى.

ووجهت حماس خطابها الى عائلات "بيباس" و"ليفشتس" بالقول: كنّا نفضّل أن يعود أبناؤكم إليكم أحياءً، لكن قادة جيشكم وحكومتكم اختاروا قتلهم بدلًا من استعادتهم، وقتلوا معهم 17881 طفلاً فلسطينياً في قصفهم الإجرامي لقطاع غزة.

وفي صباح اليوم بدأت المقاومة الفلسطينية بالاستعدادات لتسليم جثث 4 أسرى إسرائيليين في إطار تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار وتبادل الأسرى مع الكيان الإسرائيلي.

ومن المقرر أن تسلم المقاومة جثث عائلة بيباس وجثمان الأسير عوديد ليفشتس في بلدة بني سهيلا شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.

ومن المقرر أن يتم يوم السبت القادم أيضا تسليم 6 من أسرى الاحتلال مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين.