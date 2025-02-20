نتنياهو يتراجع عن حضور مراسم استقبال جثث أسرى الاحتلال

العالم _ فلسطين المحتلة

وبحسب القناة، كان نتنياهو قد درس إمكانية حضوره، وتم إصدار تعليمات للمسؤولين الميدانيين للاستعداد لاستقباله، إلا أنه في اللحظة الأخيرة تقرر عدم حضوره.

من جهة أخرى، حملت حركة "حماس" جيش الاحتلال مسؤولية مقتل الأسرى الأربعة، مشيرة إلى أن القصف الذي تعرضوا له أثناء احتجازهم أدى إلى وفاتهم. وأكدت الحركة في بيان لها أنها تعاملت مع الأسرى بإنسانية وسعت لإنقاذهم، لكن القصف المتواصل حال دون ذلك.

وجاء هذا البيان قبيل بدء عملية تسليم جثث الأسرى من عائلتي بيباس وليفشتس في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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وأوضحت "حماس" أنها قدمت كل ما تستطيع لحماية الأسرى، وأن جيش الاحتلال هو من تسبب في مقتلهم من خلال قصف أماكن احتجازهم، مشددة على أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك بعد عرقلتها المتكررة لاتفاق التبادل.