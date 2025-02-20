شاهد: المقاومة توجه رسائل نارية للكيان أثناء تسليم جثث الاسرى

العالم – خاص العالم

بعد تسليم عدد من الأسرى الأحياء الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، سلمت المقاومة جثامين 4 أسرى ضمن الدفعة ال 7 من المرحلة الاولى لاتفاق وقف اطلاق النار وتبادل الأسرى مع الكيان الإسرائيلي.

وسلمت المقاومة جثامين عائلة بيباس وجثمان الأسير عوديد ليفشتس في بلدة بني سهيلا شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة. وقالت المقاومة إن الأسرى قتلوا بقصف طائرات الاحتلال لمكان احتجازهم بشكل متعمد. وأشارت المقاومة إلى أنها حرصت على الحفاظ على حياة أسرى الاحتلال وقدمت لهم ما تستطيع وتعاملت معهم بإنسانية لكن جيشهم قتلهم مع آسريهم. مؤكدة أن أي محاولة لاستعادة الأسرى بالقوة العسكرية أو العودة إلى الحرب لن تسفر إلا عن مزيد من الخسائر في صفوف الأسرى.

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عملية التبادل بين المقاومة والكيان تستكمل يوم السبت القادم بتسليم ستة أسرى اسرائيليين احياء مقابل الإفراج عن ستمائة وثمانية وعشرين فلسطينيا منهم خمسين من ذوي المؤبدات وسبعة واربعين من محرري صفقة وفاء الأحرار المعاد اعتقالهم، واربعمائة وخمسة واربعين من معتقلي غزة. وقالت المقاومة ان من بين الأسرى الفلسطينيين الذي سيتم الإفراج عنهم الأسير نائل البرغوثي، الذي سمي بعميد الأسرى نظرا لطول السنوات التي أمضاها في سجون إسرائيل والبالغة خمسة واربعين عاما.

هيئة الأسرى ونادي الأسير حملا إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير آلاف الأسرى في سجن عوفر عقب إعلان إدارة سجون الاحتلال بتنفيذ عملية قمع واسعة. كما وجها نداء للوسطاء بوضع ملف ما يجري في السجون من جرائم على طاولة المفاوضات لوقف عملية قتل الأسرى الممنهجة التي تتحدث عنها الشهادات الحية للأسرى المفرج عنهم وكذلك من خلال مئات الشهادات التي حصلت عليها المؤسسات المختصة.

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وينص اتفاق التهدئة في مرحلته الأولى التي تنتهي في الأول من مارس على أن تطلق حماس سراح ثلاثة وثلاثين أسيرا إسرائيليا بينهم ثمانية قتلى، مقابل إفراج الاحتلال عن الف وتسعمائة أسير فلسطيني محتجزين في سجونها.