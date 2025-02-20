اللجنة الإعلامية بجنين: العدوان الإسرائيلي يخلف 26 شهيداً وتهجير قسري للآلاف

العالم - فلسطين

وأفادت اللجنة في بيان اليوم الخميس، بأن العدوان على جنين ومخيمها أدى إلى استشهاد (26) مواطنا، واصابة العشرات، وتهجير آلاف المواطنين قسراً.

وذكرت أن جنين شهدت أحداثاً ميدانية متعددة، أبرزها إصابة سيدة فلسطينية تبلغ من العمر (50) عاماً برصاص الاحتلال في الصدر والبطن، بالقرب من دوار العودة عند المدخل الغربي لمخيم جنين، تم نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج

وأضافت اللجنة أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات إضافية الى مخيم جنين، ومنعت النازحين من الدخول الى المخيم بعد أن تم التنسيق بين الارتباط الفلسطيني والاحتلال بالسماح لهم بالوصول الى منازلهم لجمع مقتنياتهم وممتلكاتهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مجموعة من الشبان اثناء محاولتهم العودة الى منازلهم في مخيم جنين.

واقتحمت قوات الإسرائيلي بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين تخللها مواجهات والقاء حجارة وزجاجات فارغة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، وفقا لبيان اللجنة الإعلامية، مجموعة من المواطنين من مدينة جنين ولكن لم يتم التعرف على هوياتهم الى اعداد هذا التقرير، وسيتم التفاصيل لاحقاً.

وأضافت: "في الوقت ذاته تواصل أجهزة السلطة تكثيف نشاطاتها في مدينة جنين وقراها، وتنفذ عمليات مداهمة وملاحقة للشبان والمطاردين، في خطوة منها لمساندة جيش الاحتلال في القضاء على المقاومة".