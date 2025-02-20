روسيا تعلن استعادة 800 كيلومتر مربع في كورسك غربي البلاد

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وفيما تقترب الحرب إلى الثلاث السنوات مع تقدم روسي جلي، قالت هيئة الأركان الروسية إن الجيش استعاد أكثر من800 كيلومتر مربع في منطقة كورسك الروسية غربي البلاد، ما يمثل أربعة وستين بالمئة من مساحة الأراضي التي احتلها الأوكراني، بينما لاتزال أكثر من أربعمئة كيلومتر مربع تحت سيطرة كييف.

وأضافت الأركان الروسية أنه في عام2024 سيطرت القوات الروسية على حوالي4500 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية 'وأكثر من ستئمة كيلومتر مربع في أول شهرين من العام الجاري.

في السياق ذاته قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا نفذت أكثر من مئة وستين هجوما بالمسيرات خلال الساعات الماضية على عدة مقاطعات واضافت أن وحداتها الجوية أسقطت عددا من المسيرات في أنحاء العاصمة كييف.



وأضافت أن روسيا أطلقت صاروخين من طراز اسكندر نحو مقاطعة سومي شمال شرق البلاد.



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سياسيا أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا بموقع قوة مشيرا إلى أنه بإمكان الرئيس الأوكراني فلادويمير زيلينسكي حضور مفاوضات

انهاء الحرب



وقال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي:'لم يحاول بايدن قط، وفشلت أوروبا في إحلال السلام، وربما يريد زيلينسكي ذلك... ربما يريد إبقاء قطار الحرب مستمرا. لا أعرف ما هي المشكلة، لكنه لم يتمكن. إنه مستاء للغاية لأنه لم تتم دعوته. كان بإمكانه الحضور إذا أراد ذلك، لكنه لم تتم دعوته إلى المملكة العربية السعودية'.

الكرملين بدوره أكد أن الحوار بين موسكو وواشنطن سيستأنف في كل المجالات، وأوضح أن روسيا تتفق مع موقف إدارة الرئيس ترامب بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة، وحول إمكانية نشر قوات للناتو في أوكرانيا، قال الكرملين إن هذا الأمر يثير القلق وغير مقبول.

في غضون ذلك، اعتبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن روسيا تشكل تهديدا وجوديا بالنسبة للأوروبيين، وأوضح أن باريس وشركاةها يتفقون على هدف الرئيس ترامب بوضع حد للحرب، مشيرا إلى أنه ينبغي إشراك أوكرانيا في المفاوضات واحترام حقوقها.

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