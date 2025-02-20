رئيس الوزراء العراقي: لن نتخلى عن لبنان، وسنستمر في تقديم المساعدة

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس وزراء العراق في بيان: إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، جرى خلاله البحث في تعزيز العلاقات بين البلدين ومتابعة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة".



وعبّر السوداني- بحسب البيان- عن "خالص تمنياته لنظيره اللبناني بالنجاح في مهامه الجديدة"، مؤكدًا، "استمرار العراق في تقديم الدعم للشعب اللبناني، خاصة في مجال توفير الوقود، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بدعم صمود لبنان وتعزيز قدراته في مواجهة مختلف التحديات".



من جانبه، أكد سلام حرص حكومته على "تنمية العلاقات مع العراق في مختلف الصعد والمجالات، وتأكيد العمل المشترك من أجل توفير الأمن والاستقرار في المنطقة".



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