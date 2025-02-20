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رئيس الوزراء العراقي: لن نتخلى عن لبنان، وسنستمر في تقديم المساعدة

رئيس الوزراء العراقي: لن نتخلى عن لبنان، وسنستمر في تقديم المساعدة
الخميس ٢٠ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، لنظيره اللبناني نواف سلام، استمرار العراق في تقديم الدعم للشعب اللبناني، خاصة في مجال توفير الوقود.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس وزراء العراق في بيان: إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، جرى خلاله البحث في تعزيز العلاقات بين البلدين ومتابعة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة".

وعبّر السوداني- بحسب البيان- عن "خالص تمنياته لنظيره اللبناني بالنجاح في مهامه الجديدة"، مؤكدًا، "استمرار العراق في تقديم الدعم للشعب اللبناني، خاصة في مجال توفير الوقود، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بدعم صمود لبنان وتعزيز قدراته في مواجهة مختلف التحديات".

من جانبه، أكد سلام حرص حكومته على "تنمية العلاقات مع العراق في مختلف الصعد والمجالات، وتأكيد العمل المشترك من أجل توفير الأمن والاستقرار في المنطقة".

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