شاهد: مقاطع خاصة من عملية تسليم جثث الاسرى الصهاينة عرضتها القسام

العالم - فلسطين



وعرضت قنبلتان كُتب عليهما بالإنجليزية “قتلوا بقنابل الولايات المتحدة الأميركية”. وقال تريفور بول خبير الذخائر السابق بالجيش الأميركي إن ما عرضته المقاومة يعود إلى قنابل لم تنفجر من طراز “جي بي يو-39” (GBU-39) الأميركية.

وأضاف بول -في إفادته لوكالة سند للتحقق الإخباري بشبكة الجزيرة- أن هذا النوع من القنابل يُصنع حصريا في الولايات المتحدة.

وتتوافق تصريحات الخبير مع تحقيقات سابقة نشرتها وسائل إعلام أميركية، منها “نيويورك تايمز” و”سي إن إن” والتي كشفت عن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك القنابل خلال الغارة التي أسفرت عن استشهاد العشرات في رفح، فيما عُرف باسم “مجزرة الخيام” في مايو/أيار 2024.



خلال تسليم أول دفعة من جثث الأسرى الصهاينة...

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كما كشف تحقيق سابق لوكالة سند عن استخدام الاحتلال الإسرائيلي نفس السلاح في استهداف مسجد مدرسة التابعين الذي كان يؤوي مئات النازحين في أغسطس/آب 2024، مما أدى إلى استشهاد 100 شخص وإصابة العشرات، وفقًا للدفاع المدني في غزة.

ووافقت الولايات المتحدة في وقت سابق الشهر الحالي على إعادة تزويد الكيان الإسرائيلي بشحنة جديدة من قنابل “جي بي يو-39” ضمن صفقة بلغت قيمتها 6.75 مليارات دولار، وفقا لتفاصيل الصفقة المنشورة على موقع وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية، وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن مبيعات الأسلحة الأميركية.

وتُعد “جي بي يو-39” واحدة من أخطر القنابل الذكية، إذ تتميز بكونها ذخيرة موجهة صغيرة الحجم (بوزن 110 كيلوغرامات) وهي قادرة على إصابة أهدافها بدقة فائقة، مع هامش خطأ لا يتجاوز مترا واحداً، حتى في أصعب الظروف الجوية، وذلك وفقا للمواصفات المذكورة على موقع القوات الجوية الأميركية.



