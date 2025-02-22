العالم – خاص بالعالم

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الذي عينه ترامب منذ شهر والذي خدم في العراق وأفغانستان ومعتقل غوانتانامو اقترح قبل تثبيته في منصبه إقالة الجنرال براون وأي مسؤول عسكري آخر ضالع في سياسات الووك القذرة بحسب تعبيره وهي سياسات كان أساسها التنبه للتمييز والعنصرية.

وعقب قرار ترامب إقالة رئيس هيئة أركان الجيوش المشتركة أعلن هيغسيث أنه يعمل كذلك وبإيعاز من الرئيس على إقالة قائدة سلاح البحرية الأميركية ليزا فرانشيتي ونائب قائد هيئة أركان القوات الجوية الجنرال جيمس سلايف دون تقديم الأسباب.



وفيما دعا هيغسيث للترشح للمنصبين الآنفين عين ترامب دان كين بدل براون معتبرا أن كين الذي خدم في العراق أيضا وتولى مساعد مدير وكالة الاستخبارات المركزية"سي آي ايه"للشؤون العسكرية سيعمل مع هيغسيث على وضع أميركا أولا وإعادة بناء جيشنها.



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وزارة الدفاع الأمريكية صرحت أنها تعتزم خفض قوتها العاملة المدنية بنسبة خمسة بالمئة على الأقل في إطار رغبة ترامب المعلنة في خفض عدد الموظفين الفدراليين متوقعة تسريح ما يقرب من خمسة آلاف وأربعمئة عامل ابتداء من الأسبوع المقبل وبعد ذلك ستجمد التوظيف.



كما أعلن هيغسيث أن اللجنة التي يقودها إيلون ماسك 'دوج' سيكون لها 'نفاذ واسع' إلى البنتاغون لاستهداف السياسات الديمقراطية ولا سيما تلك التي تشجع على التنوع.



وكلف ترامب، الملياردير إيلون ماسك القيام باقتطاعات كثيرة في الإنفاق العام مع خفض كبير في عدد الموظفين في الإدارة فضلا عن إلغاء برامج تشجع على إشراك المرأة والأقليات.



وفي أول قرار تتخذه الهيئة القضائية العليا بشأن مرسوم رئاسي منذ تنصيب ترامب علقت المحكمة العليا الأميركية موقتا طلبا من ترامب يهدف إلى السماح له بإقالة موظف كبير على رأس وكالة فدرالية مكلفة بحماية مسربي الوثائق من الموظفين الفدراليين.

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