كاميرا العالم ترصد تفاصيل التفجيرات الأخيرة في تل أبيب!

العالم – خاص بالعالم

أفاد خضر شاهين مراسل العالم في القدس المحتلة أنه حتى هذه اللحظة، لم يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة للحادث لأن الرقابة العسكرية الإسرائيلية تمنع نشر أو إعطاء تفاصيل حول هذه العملية.

وأشار مراسلنا إلى أن المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي صرّح بأن هناك تعاونًا مع جهاز الشاباك لإجراء التحقيق لمعرفة الأسباب والدوافع التي تقف وراء تفجير تلك الحافلات.

حيث أن تلك الليلة سُميت بـ "ليلة التفجير" في تل أبيب.

ولفت مراسلنا إلى أنه وفقًا لقائد الشرطة الإسرائيلية في منطقة تل أبيب الكبرى، فقد وقعت خمس تفجيرات و تم اكتشاف خمس عبوات ناسفة في خمس حافلات،اثنتان من تلك الحافلات انفجرتا في مناطق مختلفة في تل أبيب الكبرى، في منطقة بات يام إضافة إلى حولون، أما باقي الحافلات، فقد تمت السيطرة عليها ونزع القنابل التي وُجدت مزروعة فيها.



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ونوه مراسلنا أنه توجهت أصابع الاتهام مباشرة نحو الفلسطينيين والفصائل والمنظمات التي وُصفت بأنها معاقل إرهاب. استغل رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي نتنياهو تلك التفجيرات، حتى قبل إجراء التحقيق، للتصريح بموقفه.

وكانت سلسلة انفجارات أستهدفت محطة حافلات في بات يام جنوبي تل أبيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هذا ما أعلنت عنه شرطة كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت شرطة الاحتلال أنّ الانفجارات وقعت في ثلاث حافلات، وعثر على عبوات ناسفة في حافلات آخرى. مشيرة إلى أن العبوات الناسفة في الحافلات التي انفجرت كانت مع ساعات مؤقتة وليست عبوات عسكرية نظامية. وأضافت أنه كانت هناك عبوات متشابهة في جميع الحافلات وفيها ساعات توقيت. وقالت الشرطة إنها تشتبه في وقوع هجوم مع احتمال أن يكون مصدره الضفة الغربية.

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