بعد تشييع الشهيد نصر الله.. هل ستتغير المرحلة المقبلة للمقاومة؟

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وأشار غزي إلى أن المعادلة الحاسمة هي هذه الجزئية بالذات فكيف يمكن لشعب المقاومة، لأهلها، لأفراد هذه المسيرة، ولمن عاصره من القادة الموجودين حاليًا أن ينجحوا في تحويل هذا التهديد المصيري إلى فرصة مصيرية؟



ولفت غزي إلى أن ذلك مرتبط بمجموعة مركبة من العوامل، قد يكون أهمها أن ما رسخه سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله في مسيرته الطويلة لم يكن فعلًا يوميًا ولا فعلًا تكتيكيًا. هناك خمسة عناصر استند إليها سماحة السيد في تثبيت دعائم هذه المسيرة: أولها الإيمان، الصدق، الوفاء، التضحية، ورسم الأهداف والوصول إليها.



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ونوه غزي إلى أن الامتحان الأصعب هنا هو أن هؤلاء، بقدومهم يوم الأحد، يريدوا أن يثبتوا على أي عهد هم باقون؟ ولأي مستقبل قادم، من خلال غياب سماحة السيد، يرسخون حضوره المتجدد بغيابه في معادلة الصراع القادم.

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