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وفد رسمي يمني رفيع المستوى يشارك بتشييع السيدين نصر الله وصفي الدين

وفد رسمي يمني رفيع المستوى يشارك بتشييع السيدين نصر الله وصفي الدين
الجمعة ٢١ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

يشارك وفد يمني رسمي رفيع المستوى على رأسه مفتي الديار اليمنية في مراسيم تشييع الأمين عام حزب الله، السيد حسن نصرالله، والسيد هاشم صفي الدين.

العالم - اليمن

وحسب موقع "أنصار الله"، غادر مطار صنعاء الدولي اليوم وفد برئاسة مفتي الديار اليمنية رئيس رابطة علماء اليمن العلامة شمس الدين شرف الدين متوجها إلى العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة في مراسم تشييع الشهيدين السيد حسن نصر الله، والسيد هاشم صفي الدين.

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هذا وتتوافد الجماهير من مختلف الجنسيات إلى لبنان للمشاركة في مراسم التشييع الحاشد لأمين عام حزب الله، السيد حسن نصرالله، والسيد هاشم صفي الدين، يوم الاحد القادم.

ووثق مقطع فيديو توافد اشخاص من دول مختلفة منها سوريا والعراق والبرازيل وتونس وايرلندا وغيرها من الدول للمشاركة في مراسم التشييع.

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