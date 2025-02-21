موعد تشييع السيد الشهيد نصرالله سيبقى في ذاكرة أحرار العالم

العالم - لبنان

وبحضور وفود إعلامية، من لبنان ودول عربية وأجنبية عدة، شرح فضل الله الإجراءات التنظيمية ومسارات الحشود والترتيبات النهائية لمراسم التشييع، والمواقع المخصصة لاستقبال الوفود القادمة من مختلف المناطق لضمان انسيابية الحشود وسلامة المشاركين.

كما عرض فضل الله الخدمات اللوجستية والتسهيلات التي ستوفرها اللجنة لضمان راحة المشاركين وتسهيل حركة النقل والتنقل، إضافة الى آلية التغطية الإعلامية للحدث، وتوفير مراكز إعلامية للصحافيين والمراسلين من مختلف وسائل الإعلام.



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وقال فضل الله إن: "على الجميع أن يعد وقوفه في الطرقات الممتدة مشاركة فعّالة"، وأضاف: "هناك مسارات للقادمين من المناطق مع 50 موقفًا للسيارات ستنُشر شاشات لعرض المراسم في كل الطرقات، ويمكن لمن يصل إلى الباحة القريبة أن يتابع عبرها، ونحن في أعلى درجات الجهوزية لاستقبال الحشد المهيب في يوم 23 شباط 2025"، وأردف:" "المرقد سيكون متاحًا يوميًا من الساعة 8 صباحًا إلى العاشرة ليلًا".

وعن الحضور الرسمي في يوم التشييع، أشار فضل الله إلى أن رئاستي الجمهورية والمجلس النيابي أكدتا المشاركة"، وشدّد على أن: "23 شباط 2025 موعد لن ينساه أحرار العالم". كما نفى ما يجري تداوله عن وجود بطاقات للدخول.