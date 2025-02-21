استكمال الاستعدادات لمراسم تشييع الشهيدين نصرالله وصفي الدين

العالم _ مراسلون

وهنا في مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت باتت التحضيرات مكتملة من الداخل والخارج. الوداع الرسمي والشعبي الكبير والتشييع المهيب .كل شيئ بات جاهزا لاستقبال الوفود الرسمية والشعبية من كل اقطار الامة العربية والاسلامية.

وقال رئيس اللجنة الاعلامية لمراسم التشييع ناصر اخضر لقناة العالم: كل التحضيرات التي قررتها اللجنة العليا لتنظيم مراسم التشييع اكتملت بدءا من المراسم الرسمية وانتهاءا بمراسم المرقد الشريف مرورا بالمسار العام الذي ستحتشد عليه الجماهير القادمة الغفيرة والتي تشارك من اجل الوفاء لسماحة السيد حسن نصرالله في تشييع مهيب.

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ومن مكان التشييع الرسمي باتجاه الروضة السعيدة مسار يمتد الاف الامتار حيث زرعت شاشات عملاقة وحددت المسارات بمكبرات للصوت ورايات ولوحات جدارية نصبت على طول الطرقات ليتسنى لاهل الوفاء والعهد وداع الجثامين الطاهرة.

والى حيث ينتهي المسير هنا في هذة الروضة السعيدة سيوارى جثمان سيد شهداء الأمة الطاهر السيد حسن نصرالله على طريق مطار بيروت ليتحول المرقد الشريف الى مزار تؤمه الوفود من كل حدب وصوب.

ساعات وتفصل الامة عن وداع سيد شهداء الامة، شهيد ترك في امته راية عز ونصر وكرامة وهي على خطه باقية وشعارها ان على العهد.

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