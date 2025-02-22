ترامب يعلن إقالة رئيس هيئة الأركان المشتركة ويرشح بديلًا له

العالم-الاميركيتان

وجاء ذلك في منشور عبر منصة ترامب "تروث سوشيال"، وجاء فيه؛ "إنه رجل نبيل وقائد بارز، وأتمنى له ولأسرته مستقبلا عظيما".



وأضاف: "اليوم، يشرفني أن أعلن أنني أرشح الفريق أول دان "رازين" كين من القوات الجوية، ليكون رئيس هيئة الأركان المشتركة القادم".. الجنرال كين طيار ماهر وخبير في الأمن القومي ورجل أعمال ناجح ومقاتل يتمتع بخبرة كبيرة بين الوكالات والعمليات الخاصة".

وقال ترامب: "على الرغم من تأهيله العالي واحترامه للعمل في هيئة الأركان المشتركة خلال الإدارة السابقة، فقد تم تجاوز الجنرال كين في الترقية من قبل جو بايدن النعسان، ولكن ليس بعد الآن! إلى جانب وزير الدفاع بيت هيجسيث، سيعمل الجنرال كين وجيشنا على استعادة السلام من خلال القوة، ووضع أمريكا أولا، وإعادة بناء جيشنا".

إقرأ أيضاً..ترامب يثير الجدل عبر منشور "الملك"



وكشف أيضا أنه وجه وزير الدفاع الجديد بيت هيجسيث، "لطلب ترشيحات لخمسة مناصب رفيعة المستوى إضافية، التي سيتم الإعلان عنها قريبا".



بصفته رئيسًا لهيئة الأركان المشتركة، عمل براون كمستشار عسكري رئيسي للرئيس، تولى هذا المنصب لمدة أربع سنوات في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.