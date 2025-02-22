رسالة علی منصة تسليم الأسری، تسخر من نتنياهو

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في مخيم النصيرات، محمد البلبيسي أن المنصة، زينت بشعار کتائب عزالدين القسام، کتب جنبها الأرض تعرف أهلها.. من الأغراب مزدوجي الجنسية، وکتبت هذه الجملة بثلاث لغات العربية والعبرية والانجليزية لايصال هذه الرسالة للعالم کله.

وأضاف مراسل العالم ان أسفل المنصة زينت برسالة تهکم وسخرية من رئيس الوزراء الاسرائيلي والذي کان قد عين القضاء علی حماس کهدف للعدوان علی غزة. وزينت هذه الرسالة بصورة لنتياهو وصور لتوابيت تحت أسری الاحتلال الاسرائيلي.

واقيمت المنصة في وسط مخيم النصيرات، لتسليم 4 أسری إسرائيليين، وذلك ضمن الدفعة السابعة من اتفاق وقف إطلاق النار.

وعلى ذات الصعيد، أكدت حرکة حماس التزامها بالإفراج عن 6 اسری إسرائيليين وفقاً للاتفاق، وهم آخر الاسری الأحياء الذين سيتم تسليمهم إلى الاحتلال الإسرائيلي قبل انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف اطلاق النار، والذي بدأ تنفيذه في 19 يناير.

ومن جانبه، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن 602 أسيراً فلسطينياً سيتم الإفراج عنهم بموجب الاتفاق، من بينهم 50 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد، كما سيتم إبعاد 108 أسرى إلى خارج الأراضي الفلسطينية.

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