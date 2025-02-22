تجهيز 100 ألف مقعد لمراسم تشييع الشهيد نصرالله

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وأفاد مراسل قناة العالم حسين عزالدين من مدينة كميل شمعون الرياضية في جنوب بيروت، ان المدينة الرياضية ستشهد يوم غد تشييع جثماني الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، بدءًا من الساعة الواحدة بعد الظهر.

وتأتي مراسم التشييع بعد نحو خمسة أشهر من استشهاد السيد حسن نصرالله جراء عدوان إسرائيلي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية، بأطنان من القنابل علی مقر تواجد أمين عام حزب الله.

وأکد مراسل العالم ان اللجنة المنظمة لمراسم تشييع تکفلت بتجهيز المدينة الرياضية بمقاعد تستوعب 100 ألف من المشيعين.

وقد دعا الأمين العام الحالي لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، جميع المناصرين إلى المشاركة بكثافة في هذه المراسم، مؤكدًا على أهمية تحويلها إلى تعبير عن التأييد للخط والمنهج الذي مثله الشيهد نصرالله.

كما سيُشيّع مع الشهيد نصرالله، جثمان امين عام حزب الله السيد هاشم صفي الدين، الذي استشهد بدوره في عدوان اسرائيلي في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر. ومن المقرر أن يواری جثمانه الثری يوم الاثنين في مسقط رأسه ببلدة دير قانون النهر.

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