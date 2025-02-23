شاهد.. هكذا رد المشيعيون على خروقات الطيران الصهيوني في لبنان !!

العالم _ لبنان

لم يرهبهم التحليق المنخفض جدًا للطيران الحربي الصهيوني فوق مراسم تشييع الشهيدين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في المدينة الرياضية، بل كان ذلك حافزًا إضافيًا للمشيعين كي يلتفوا أكثر فأكثر حول النعشين المباركين، فهتفوا بأعلى أصواتهم "الموت لإسرائيل" و"الموت لأميركا"، و"لبيك يا نصر الله" و"إنا على العهد يا نصر الله"، فكان دوي شعاراتهم أعلى من هدير الطيران الحربي.

عاود طيران العدو محالاته اليائسة فحلق مرة أخرى فكان رد المشيعين هو، هو: "لبيك يا نصر الله" و"إنا على العهد يا نصر الله".

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في الوقت الذي كانت فيه الطائرات تحلق، عبر المشاركون عن استنكارهم لهذا الاستفزاز، مؤكدين أن مثل هذه الأفعال لن تثنيهم عن مواصلة النضال من أجل حقوقهم وقضيتهم. وقد اعتبر الحضور أن التحليق المنخفض لطائرات الاحتلال هو استعراض للقوة، يهدف إلى زرع الخوف والقلق في نفوس المواطنين.

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كما أشار بعض المتحدثين إلى أن هذا التصرف يعكس حالة من اليأس لدى الاحتلال، الذي يحاول استخدام القوة لإرهاب الشعب اللبناني، لكنهم أكدوا أن الشعب اللبناني والمقاومة سيظلون صامدين في وجه أي تهديد.