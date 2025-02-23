تشييع الشهداء القادة

العالم – باختصار

مئات الآلاف من اللبنانيين حضروا سيراً على الأقدام إلى المدينة الرياضية وشاركوا في مراسم التشييع.

اللجنة العليا لتنظيم مراسم التشييع تكلفت بنصف 100,000 كرسي داخل المدينة رياضية.

كما تم نصب 60,000 كرسي خارج المدينة الرياضية لاستيعاب العدد الغفير من المشيعين.

مراسلون: الطرق في بيروت اكتضت بالوافدين لمراسم التشييع.

أقام العديد من المواطنين اللبنانيين مضيفات لتقديم الخدمات للمشاركين في المراسم.

وصلت إلى لبنان أكثر من 450 وسيلة إعلامية من مختلف أنحاء العالم لتغطية المراسم.

تجاوز عدد الصحفيين المشاركين في التغطية الميدانية 600 صحفي.

أكد المشاركون في التشييع أن المسيرة مستمرة وأن المقاومة ستبقى وفية لمبادئها ونهجها.

الشيخ نعيم قاسم: نريد تحويل هذا التشييع إلى مظهر تأييد وتأكيد على الخط والمنهج.

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: لبنان يستحق أن يفخر بجميع أبنائه خاصة الشهيدين نصرالله وصفي الدين.

شارك رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمدباقر قاليباف على رأس وفد رفيع في مراسم تشييع الشهيدين.

كما شارك وزير الخارجية الإيرانية السيدعباس عراقجي في هذه المراسم.

تشير تكهنات إلى أن مراسم تشيع الشهيدين نصرالله وصفي الدين أقيمت بحضور مليون شخص.

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