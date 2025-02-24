مراسل العالم: التشييع المهيب بلبنان استفز كافة اركان كيان الاحتلال

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل قناة العالم في القدس المحتلة الزميل خضر شاهين إن ما جرى لم يكن تشييعا فقط وانما هو يوم تاريخي بما حصل من حضور كبير بحسب ما وصفه عدد من وسائل الاعلام العبرية.

واضاف مراسلنا: بعيدا عن كل التهديد والوعيد من امثال سموتريتش الذي قال بان السيادة في لبنان هي للاحتلال الاسرائيلي، ولكن ما حصل بالامس من حضور كبير ومن المشهد الاسطوري في تشييع شهيد الامة سماحة السيد حسن نصر الله، وايضا رفيق دربه السيد هاشم صفي الدين كان بالتأكيد له تداعيات ورسائل واضحة تم إرسالها ووصلت الى كافة المستويات داخل كيان الاحتلال الاسرائيلي من التركيز لبعض المسؤولين الاسرائيليين على ما حصل من هذا التشييع.

وتابع: حتى أن صورة التشييع استفزت سلاح الجو الاسرائيلي واستفزت كافة اركان كيان الاحتلال مما ادى الى ظهور هذه المقاتلات اثناء التشييع، حيث ان تحليق هذه الطائرات بشكل عدواني أثناء التشييع اظهر مدى حالة الغضب والاستفزاز لهذه الحاضنة الكبيرة والتأكيد أنه على الرغم من كل ما حصل للمقاومة فأنها هي الحل الوحيد لمواجهة تمدد الاحتلال الاسرائيلي بإتجاه لبنان او بإتجاه المناطق الحدودية الاخرى في سوريا إضافة الى مناطق الضفة الغربية.

وقال مراسلنا: كما ذكرت كان هناك اهتمام كبير من كافة المستويات السياسية والامنية اضافة لوسائل الإعلام العبرية المختلفة التي ركزت على هذا الحجم والحضور الكبير، ليس فقط اثناء التشييع وإنما ما سبق ذلك منذ الليلة التي سبقت التشييع وكيف كان الزحف من كافة المناطق في لبنان من القرى ومن ايضا الضيعات المختلفة من لبنان، وكذلك من خارج لبنان.

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وتابع: للتأكيد كما ذكرت هناك مخططات للاحتلال الاسرائيلي سواء لعملية التقسيم او تجزئة الساحات، فما جاء من هذا الحضور الكبير كان له رسائل عديدة أهمها ركّز عليها ان الاعداد الكبيرة والحاضنة الكبيرة التي حصلت وستؤثر بإستمرار بالمقاومة بأنها على العهد فعلا وليس فقط شعار وإنما واقع.

واشار الى وجود تركيز داخل الكيان الاسرائيلي وضغط من قبل عدة أطراف على المستوى السياسي وتحديدا تجاه بنيامين نتنياهو بأن يقوم بإطلاق سراح الدفعة التي ارجأ إطلاق سراحها وهي الدفعة السابعة من الاسرى والسجناء الفلسطينيين، هناك حديث بأن ضغوطات تجري من قبل الوسطاء اضافة للمبعوث الامريكي للرئيس ترامب بأن يكون هناك موافقة من قبل حركة المقاومة الاسلامية حماس بأن تقوم بتسليم الجثث الاخيرة الاربعة يوم الخميس على أن يليها إطلاق سراح الدفعة السابعة من الاسرى.

وتابع: كما أن هناك ضغط من قبل الادارة الامريكية بأن يكون هناك انتقال للمرحلة الثانية وعدم وضع العراقيل، مع العلم بأن هناك انحياز للموقف الاسرائيلي من قبل الادارة الامريكية عبّر عنه مبعوث الرئيس الامريكي الذي من المفترض أن يصل يوم الاربعاء المقبل الى المنطقة العربية؛ السعودية ومصر والاردن وقطر للتباحث بشأن الانتقال الى المرحلة الثانية، ولكن الآن كل الجهود المنصبة أن يتم تمديد المرحلة الاولى لتشمل اطلاق سراح عدد اضافي من المحتجزين والاسرى مقابل الحديث عن مئات الاسرى الفلسطينيين، لكن حتى الان لا توجد رؤية واضحة بالنسبة لموقف حماس بأن يكون هناك تمديد لهذه المرحلة او لا أو ان تشمل إطلاق سراح 22 من المحتجزين والاسرى الاسرائيليين.