الجيش السوداني يسيطر علی الجزء الشرقی من جسر سوبا

العالم - مراسلون

عقب فك الحصار عن مدينة الابيض شمال كردفان بدأ الجيش السوداني في فتح الطريق لبسط سيطرته على مطار الابيض الذي يسهل كثيراً من السيطرة على ولايات دارفور مستقبلا حسب مصادر عسكرية. وفي ذات الوقت قامت قوات الدعم السريع بشن هجمات بالمدفعية على مدينة الابيض وسيطر الجيش السوداني على الجزء الشرقي من جسر سوبا الرابط بين جنوب الخرطوم وشرق النيل، وفي الخرطوم يتحرك الجيش وسط أحياء الخرطوم القريبة من القصر والوزارات السيادية لتحديد الوقت المناسب للسيطرة على القصر الرئاسي وإعلان الخرطوم خالية من قوات الدعم السريع.

إعلان الميثاق السياسي في نيروبي المفضي إلى حكومة موازية طغى على كافة الأوساط السياسية في السودان وقللت الحكومة السودانية من أهمية الأمر بدلالات مختلفة لكنها في ذات الوقت استدعت سفيرها في كينيا التي ترعى تلك الفعالية.

وقال وزير الثقافة والإعلام السوداني خالد الأعيسر:"المأساة الکبری ان بعض القوی المدنية التي تزعم انها قوی ديمقراطية مدنية تدعو للحرية والعدالة والسلام وضعت قيادييها مع هذه ميليشيا مغتصبة تنهب وتقتل وتسرق وهذا ينم عن ضعف الحس الوطني لدی هذه القوی".

الخارجية السودانية واصلت في إجراءاتها التصعيدية ضد دولة كينيا باعتبارها تؤوي قوات الدعم السريع والمعارضة أيضاً.

وقال وکيل وزارة الخارجية السودانية حسين الأمين:"نحن نعتبر ان استضافة ورعاية رئيس کينيا لهذه الميليشيا الارهابية وأعوانها يعتبر تدخلاً سافراً عدائياً في الشؤون الداخلية للسودان وخرق لکافة المواثيق الدولية والاقليمية التي تنظم اليها کينيا الی جانب السودان".

لكن يبدو أن الحكومة ترى أن هذا الأمر سيتم حسمه عسكرياً بالسيطرة على ولايات دارفور وبالتالي لن يكون هناك مكان لأية حكومة موازية.

وقال المحلل السياسي السوداني محمد عثمان الرضي:"انا لااعتقد ان هذه الخطوة سيکون لها مکانة. لايمکن ان يکون لها تأثير بالرغم من ان المقصود من هذه الخطوة هو المجتمع الدولي والمجتمع الخارجي".

وتشرع الحكومة السودانية في تصعيد عسكري وسياسي يقابله ذات الأمر من قبل الدعم السريع.

قللت الحکومة السودانية من خطوة اقامة حکومة موازية مصدرها کان في نايروبي ولکن رغم ذلک يتخوف البعض بأن يتکرر نفس سيناريو فصل جنوب السودان فيما يتعلق بدارفور مستقبلاً.