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حماس تنفي صحة التصريحات المنسوبة لأبو مرزوق وتؤكد أنها مجتزأة من سياقها

حماس تنفي صحة التصريحات المنسوبة لأبو مرزوق وتؤكد أنها مجتزأة من سياقها
الثلاثاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في بيان صادر عنها، صحة التصريحات الإعلامية المنسوبة لرئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة، موسى أبو مرزوق، مؤكدة أنها تم اجتزاؤها من سياقها.

العالم _ فلسطين

وأوضحت الحركة مساء الاثنين أن المقابلة التي أجرتها صحيفة نيويورك تايمز مع أبو مرزوق تمت قبل عدة أيام، وأن التصريحات المنشورة لم تعكس المضمون الكامل للإجابات، مما أدى إلى إخراجها من سياقها بما لا يخدم المعنى الحقيقي للمحتوى.

وأكدت حماس أن أبو مرزوق شدد على أن عملية السابع من أكتوبر هي تعبير عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة ورفضه للحصار والاحتلال والاستيطان. كما أشار إلى أن الاحتلال هو المسؤول عن الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي تُعد انتهاكًا للقوانين الدولية.

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وأضاف البيان أن أبو مرزوق أكد التزام الحركة بمواقفها الثابتة وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة حتى إزالة الاحتلال، مشددًا على أن سلاح المقاومة هو ملك للشعب الفلسطيني وهدفه حماية المقدسات، ولا يجوز التفريط به طالما أن هناك احتلالًا لأرضهم.

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