لأول مرة منذ 40 عاما.. عدد سكان العراق يبلغ 46 مليونا

العالم - العراق

جاء ذلك حسبما ذكرت شبكة "السومرية" الإخبارية، مشيرة إلى أن التعداد أجرته وزارة التخطيط العراقية، وأظهر أن عدد سكان العراق يبلغ 46 مليونا و118 ألف نسمة.

وأشارت إلى أن نحو 70 في المئة من سكان البلاد يقيمون في مناطق حضرية، بينما يقيم نحو 30 في المئة منهم في القرى، بالنسبة لعموم العراق.

أما فيما يخص كردستان العراق فقط، فإن نحو 85 في المئة من سكان الإقليم يقيمون في المدن، بينما يقيم نحو 15 في المئة في القرى.

ويمثل الأطفال دون سن 5 سنوات نحو 11 في المئة من سكان الدولة، بينما يقدّر عدد من تتراوح أعمارهم بين 5 والـ14 عاما بنحو 25 في المئة من عدد السكان.

ويوجد نحو 60 في المئة من العراقيين في سن العمل بين 15 و64 عاما، بينا لا تتجاوز نسبة كبار السن 4 في المئة من سكان البلاد.

وتمثل هذه النتائج تصحيحا لنتائج سابقة أعلن عنها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ذكر خلالها أن تعداد السكان هو 45.4 مليون نسمة، وكانت أول تعداد سكاني تم إجراؤه عام 1987.