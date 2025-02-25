وفود رسمية وشعبية تتوافد إلى بيروت لتقديم التعازي بالشهيدين السيدين

العالم _ لبنان

وحضر المراسم عدد من علماء الدين والشخصيات السياسية والاجتماعية والإعلامية، بالإضافة إلى وفود عربية وأجنبية، من بينها وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما تواجد ممثل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في لبنان، حامد الخفاف، في باحة عاشوراء.

وشارك في تقديم التعازي أيضًا وفد من الحزب السوري القومي الاجتماعي، ووفود من ضباط الأمن الداخلي والأمن العام، ووفد من اللقاء الإعلامي الوطني.

كما قدم رئيس حركة الشعب، النائب السابق نجاح واكيم، واجب العزاء بالشهيدين، إلى جانب حضور النواب علي خريس وأيوب حميد وإميل إميل لحود، والوزير السابق زاهر الخطيب، الذين قدموا التعازي والتبريكات في هذه المناسبة.