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وفود رسمية وشعبية تتوافد إلى بيروت لتقديم التعازي بالشهيدين السيدين

وفود رسمية وشعبية تتوافد إلى بيروت لتقديم التعازي بالشهيدين السيدين
الثلاثاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٥ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

تتواصل في باحة عاشوراء بالضاحية الجنوبية لبيروت مراسم تقديم التعازي بالشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد السيد هاشم صفي الدين، حيث شهدت الباحة منذ الصباح الباكر توافد وفود رسمية وشعبية واسعة.

العالم _ لبنان

وحضر المراسم عدد من علماء الدين والشخصيات السياسية والاجتماعية والإعلامية، بالإضافة إلى وفود عربية وأجنبية، من بينها وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما تواجد ممثل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في لبنان، حامد الخفاف، في باحة عاشوراء.

وشارك في تقديم التعازي أيضًا وفد من الحزب السوري القومي الاجتماعي، ووفود من ضباط الأمن الداخلي والأمن العام، ووفد من اللقاء الإعلامي الوطني.

كما قدم رئيس حركة الشعب، النائب السابق نجاح واكيم، واجب العزاء بالشهيدين، إلى جانب حضور النواب علي خريس وأيوب حميد وإميل إميل لحود، والوزير السابق زاهر الخطيب، الذين قدموا التعازي والتبريكات في هذه المناسبة.

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