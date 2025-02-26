شاهد..وزيرة خارجية ألمانيا تقدم شاورما سورية في مطعم

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في الفيديو، ارتدت الوزيرة زي عمال المطعم وقامت بتحضير ولفّ الشاورما للزبائن، بينما حاولت مواكبة سرعة العاملين في تلبية الطلبات.

ونشرت بيربوك الفيديو على صفحتها الرسمية بمنصة "إكس"، مصحوبًا بعبارة "هل تطلب مني الكباب؟"، حيث شوهدت وهي تتفاعل مع الزبائن وتأخذ طلباتهم.

يأتي ذلك بعد أن لفتت الأنظار مؤخرًا إثر زيارتها لدمشق، حيث التقطت لقطات لها مع رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا ابو محمد الجولاني دون تبادل المصافحة.

وفي تعليق لاحق، أوضحت الوزيرة أنها لاحظت منذ وصولها إلى العاصمة السورية أن اللقاءات مع المسؤولين السوريين الجدد لم تشمل المصافحات المعتادة في مثل هذه المناسبات الدبلوماسية.