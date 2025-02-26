جريمة نصب إلكتروني تهز مصر: منصة 'إف بي سي' في قفص الاتهام

العالم - مصر

وتمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بالبحيرة، من القبض على أحد المتهمين في قضية منصة "إف بي سي".

وجاءت هذه الخطوة بعد أن تقدم عدد كبير من الضحايا ببلاغات ضد المتهم، الذي قام بفتح مقر للمنصة وتنظيم حفلات باسم الشركة في محافظات البحيرة والجيزة والقاهرة، حسبما ذكر موقع "اليوم السابع".

ما هي منصة “إف بي سي”للتسوق الإلكتروني؟

1.ظهرت منصة "إف بي سي" لأول مرة في نهاية عام 2024، وبدأت عملياتها الفعلية في يناير 2025، مدعية أنها توفر للمستخدمين فرصة للحصول على أرباح كبيرة مقابل تنفيذ مهام بسيطة مثل التفاعل مع إعلانات أو مشاهدة فيديوهات لفترات محددة.

2.انتشرت المنصة بسرعة كبيرة في مصر بسبب وعودها بأرباح مغرية.

3.لم يكن للمنصة تطبيق رسمي على متاجر الهواتف المحمولة، حيث كان يتم إرسال روابط الدعوة للأعضاء عبر واتساب أو تليجرام لإنشاء حسابات.

4.لا يزال المالك الحقيقي للمنصة مجهولًا، كما أن الشركة غير مرخصة قانونيًا.

5.كانت المنصة تصنف المستخدمين إلى موظفين ومتدربين ومدراء بناءً على استثماراتهم.

كيف استقطبت المنصة الضحايا؟

ادعت المنصة أنها شركة مصرية مرخصة وتعمل بدعوة من الحكومة.

استخدمت إعلانات ممولة على مواقع التواصل الاجتماعي ومشاهير السوشيال ميديا للترويج لنفسها.

استغلت أسماء شركات وصناديق عالمية موثوقة مثل صناديق مورجان الأمريكية ومؤسسة الخليج (الفارسي) للاستثمار وبنك الإمارات الوطني.

أقنعت المستخدمين بإنشاء فروع للشركة والحصول على سجلات تجارية.

قام بعض المستخدمين بتنظيم حفلات ممولة من الشركة لجذب المزيد من الضحايا.



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اعتمدت المنصة على سياسة "الدفع أولًا لتحقيق المكسب"، حيث كانت تزيد فرص الربح مع زيادة الاستثمار، بعد إنشاء الحساب، كانت المنصة تمنح المستخدمين مهامًا يومية مثل مشاهدة فيديوهات مقابل أرباح يومية.

اشترطت المنصة شراء باقات استثمارية، حيث كانت كل باقة تقدم مميزات أكبر من سابقتها. على سبيل المثال، كانت باقة "مصر" تُكلف حوالي 11,200 جنيه وتوفر ربحًا يوميًا قدره 490 جنيهًا مع مكافأة إضافية 5,000 جنيه.

رفعت المنصة قيمة الباقات، مع زيادة ثقة المستخدمين، من مستوى JOB1إلى JOB9 لاستقطاب المزيد من الأموال، وبعد تجاوز عدد المستخدمين 500 ألف، حاول العديد سحب أموالهم لكنهم فشلوا، حيث زعمت الشركة أن السبب يعود إلى ضغط المستخدمين على المهام.

في مطلع الأسبوع الماضي، فوجئ المستخدمون برسالة تفيد بأن المنصة تعرضت لهجوم قراصنة أدى إلى شلل خوادمها. وأعلنت الشركة عن فتح قناة دفع حصرية لاستعادة البيانات مقابل دفع أموال إضافية، قبل أن تغلق جميع مجموعاتها وتختفي بشكل كامل.

تعد قضية منصة "إف بي سي" واحدة من أكبر جرائم النصب الإلكتروني في مصر، حيث استغلت ثقة المستخدمين وحاجتهم لتحقيق أرباح سريعة، وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها للقبض على بقية المتهمين واسترداد أموال الضحايا.