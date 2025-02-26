شهيد وجريح بلبنان في غارة للاحتلال على الهرمل+فيديو

العالم - لبنان

وزعم جيش الإحتلال الإسرائيلي أن "طائرة لسلاح الجو استهدفت بشكل دقيق وبتوجيه من هيئة الاستخبارات، على عنصر بارز في وحدة التسلح ونقل الوسائل القتالية (4400) التابعة لحزب الله، في منطقة القصير في لبنان".

وأمس الثلاثاء، استُشهد شخصان وأُصيب 3 أشخاص في غارة نفّذها الاحتلال الإسرائيلي على جنتا، في قضاء بعلبك.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، والذي دخل حيز التنفيذ في الـ27 من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، عبر اعتداءاته المتواصلة على اللبنانيين، وشنّ الغارات على الجنوب والبقاع، إضافة إلى بقاء احتلاله لـ 5 نقاط لبنانية (تلّة العويضة، جبل بلاط، تلّة اللبونة، تلّة العزية وتلّة الحمامص)، ورفضه الانسحاب منها.