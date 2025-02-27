شهداء و جرحى في اقتحامات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية + فيديو

العالم – خاص بالعالم

لم تهدأ مناطق الضفة الغربية منذ 38 يوما، فالاحتلال الإسرائيلي صعد من جرائمة ضد الفلسطينيين.. عشرات الشهداء والجرحى نتيجة مواجهات واعتقلات ومداهمات لبدات وأحياء ومخيمات الضفة، آخرها استشهاد شابين فلسطينيين أحدهما الشاب المطارد محمود سناكرة الذي اغتاله جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس، كما استشهد شاب فلسطيني متاثرا بجروح أصيب بها في وقت سابق في مخيم نور شمس.

وأفاد الهلال الأحمر بأن طواقم نقلت شابا أصيب في الفخذ وطفلا أصيب في اليد والبطن، إضافة إلى مسن تعرض لاعتداء من جنود الاحتلال وأصيب برضوض.

هذا واستشهد طفل مساء الأربعاء متاثرا بإصابته الحرجة في الرأس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبدأ الاحتلال الإسرائيلي بإجبار المواطنين على الخروج من مخيم نور شمس في الضفة الغربية، بعد إخبارهم بأنه ينوي هدم منازلهم.

وقالت مصادر فلسطينية إن الاحتلال ينوي هدم أحد عشر منزلا في مخيم نور شمس للاجئين شرق طولكرم بذريعة شق طريق من ساحة المخيم باتجاه حارة المنشية.. واستخدم الاحتلال عشرات الجرافات والمدرعات إلى المخيم لتنفيذ عمليات الهدم

ومنذ بدء الإبادة في قطاع غزة وسع جيش الاحتلال ومستوطنوه اعتداءاتهم بالضفة الغربية بما فيها شرقي القدس المحتلة مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 930 فلسطينيا وإصابة نحو 7000 واعتقال 14,500 آخرين وفق معطيات فلسطينية رسمية.

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