العراق يرحب رسميا بقرار 'أوجلان' حل حزبه

العالم - العراق
وحسب "السومرية نيوز"، قالت الخارجية في بيان، "تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب جمهورية العراق بإعلان عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني (PKK) ودعوته لحزبه إلى إلقاء السلاح"، معتبرة هذه الخطوة "إيجابية ومهمة في تحقيق الاستقرار في المنطقة".
ورأت الوزارة في هذه المبادرة "خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز الأمن، ليس فقط في العراق، حيث تتواجد عناصر مسلحة للحزب المذكور في مناطق مختلفة في كردستان العراق وبعض القصبات والمدن الأخرى، بل في المنطقة بأسرها"، مؤكدة أن "الحلول السياسية والحوار هما السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات وإنهاء النزاعات، بما يخدم مصالح جميع الأطراف ويعزز التعايش السلمي".
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كما أكدت الوزارة "دعمها لكل الجهود الرامية إلى حل المشاكل عن طريق الحوار"، وأعربت عن أملها في أن "تُترجم هذه الدعوة إلى خطوات عملية وسريعة لإلقاء قوات الحزب سلاحها".
وجددت الوزارة "التزام الحكومة العراقية بالعلاقات القوية مع الجارة تركيا، والتي تستند إلى الأسس التي نؤمن بها في إطار الترابط التاريخي والجغرافي ومراعاة المصالح المشتركة ومبدأ عدم التدخل".
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ودعا أوجلان جماعته، الخميس، إلى إلقاء سلاحها وحل نفسها في رسالة قرأها حزب مؤيد للأكراد في تركيا.
وفي رسالة تم الكشف عنها خلال مؤتمر حزب الديمقراطية والمساواة الشعبية التركي، أكد أوجلان أنه يتحمل المسؤولية التاريخية عن هذه الدعوة.