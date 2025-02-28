حركة صهيونية تدعو للاستيطان في غزة وسوريا ولبنان

العالم-فلسطين

وفي مقابلة مع القناة الـ 14 التابعة لكيان العدو، أكدت فايس أن مشروعها لا يقتصر على المستوطنات الحالية في الضفة الغربية والجولان، بل يمتد إلى مناطق أخرى، مضيفةً: يجب أن نقاتل ونحتل ونستوطن, حسبما نقل موقع فلسطين اليوم.

وفي منتصف شهر شباط/فبراير، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أنّ هناك ما لا يقل عن 20 شخصاً من أتباع بريسلوف الحسيديم، عبروا الحدود إلى لبنان، في خضمّ وقف إطلاق النار، ثم عادوا إلى الاراضي المحتلة.

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وبحسب يديعوت أحرونوت، فإنهم تسللوا إلى مكان في الأراضي اللبنانية قرب الحدود مع فلسطبن، يزعمون أنّ فيه قبراً لحاخام صهيوني، واعتقل جيش الاحتلال 8 منهم للتحقيق معهم.