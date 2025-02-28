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في تصعيد آخر..

حركة صهيونية تدعو للاستيطان في غزة وسوريا ولبنان

حركة صهيونية تدعو للاستيطان في غزة وسوريا ولبنان
الجمعة ٢٨ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

في تصعيد جديد للخطاب الاستيطاني لكيان الاحتلال الإسرائيلي، دعت مؤسِّسة حركة ناشالا الاستيطانية، دانييلا فايس، إلى الاستيطان في كل من غزة ولبنان وسوريا، معتبرة أن الاستيطان يجب أن يكون عنوان المرحلة التالية، وأنه لا يوجد في الصهيونية غير الاستيطان، وهو أساسها، في الجليل ويهودا والسامرة (الضفة الغربية) والجولان.

العالم-فلسطين

وفي مقابلة مع القناة الـ 14 التابعة لكيان العدو، أكدت فايس أن مشروعها لا يقتصر على المستوطنات الحالية في الضفة الغربية والجولان، بل يمتد إلى مناطق أخرى، مضيفةً: يجب أن نقاتل ونحتل ونستوطن, حسبما نقل موقع فلسطين اليوم.

وفي منتصف شهر شباط/فبراير، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أنّ هناك ما لا يقل عن 20 شخصاً من أتباع بريسلوف الحسيديم، عبروا الحدود إلى لبنان، في خضمّ وقف إطلاق النار، ثم عادوا إلى الاراضي المحتلة.

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وبحسب يديعوت أحرونوت، فإنهم تسللوا إلى مكان في الأراضي اللبنانية قرب الحدود مع فلسطبن، يزعمون أنّ فيه قبراً لحاخام صهيوني، واعتقل جيش الاحتلال 8 منهم للتحقيق معهم.

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