شاهد..نجل أردوغان يزور سوريا ويتفقد هذه المواقع..

العالم - سوريا

وأظهرت لقطات مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، تجول نجل أردوغان في بعض الأحياء القديمة بدمشق وباحة المسجد الأموي، رفقة محافظ دمشق ماهر مروان والسفير التركي برهان كور أوغلو.



وأفاد موقع "صوت العاصمة" بإغلاق جزئي للمسجد الأموي أمام الزوار والمصلين، تزامنا مع زيارة نجل أردوغان.

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كما زار نجل الرئيس التركي قبر القائد صلاح الدين الايوبي المجاور للمسجد الأموي رفقة وفد تركي رفيع المستوى، حسب منصات محلية.

ولم تصدر أي جهة رسمية في دمشق بيانا يتعلق بمحاور الزيارة غير المعلنة أو أهدافها.

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وشارك نجل الرئيس التركي في صلاة الجمعة اليوم في مسجد بني أمية الكبير وسط دمشق.





