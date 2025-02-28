فضل الله: وضعنا في عهدة الدولة مسؤولية إخراج الاحتلال من أراضينا

العالم – خاص بالعالم

مواكب الشهداء التي تضمن مئات السيارات انطلقت من مناطق مختلفة باتجاه القريتين رفعت فيها أعلام حزب الله والعلم اللبناني على النعوش.



وشقت المواكب طريقها بين القرى الجنوبية التي أصابها دمار هائل خلال الحرب فيما نثر أهالي القرى الأرز، والورود على النعوش.



بلدة عيترون شيعت وسط نداءات التلبية وشعارت دعم المقاومة خمسة وتسعين من أبنائها الذين استشهدوا خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان بعد أن دفنوا كوديعة لفترة خارجها .أما بلدة عيتا الشعب فشيعت أربعين شهيدا.



عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أعلن خلال مراسم التشييع في عيتا الشعب أن حزب الله وضع في عهدة الدولة مسؤولية إخراج الاحتلال من المناطق المحتلة في الجنوب اللبناني.



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مؤكدا أن هذه البلدة رفعت رأس الوطن في عدوان تموز 2006 وأنها في الحرب الأخيرة قدمت التضحيات والشهداء، مشددا على آن المقاومة في لبنان وأهلها دفعوا أثمانا غالية وقدموا التضحيات من أجل بلدهم وعزتهم.



وزير العمل السابق مصطفى بيرم الذي قال خلال مراسم التشييع في عيترون إن بصيرة المقاومة وجمهورها اليوم باتت أكثر وضوحا وقوة وعزما واصرارا في الاستمرار بمواجهة المحتل.



وكان حزب الله قد أقام مراسم تكريمية لثلة من شهداء بلدة عيترون الذين استشهدوا في معركة أولي البأس على طريق القدس والذين كانوا قد دفنوا ودائع في تراب بلدة الوردانية.



وبعد ذلك انطلق موكب الشهداء تجاه بلدتهم عيترون الحدودية حيث ووريت الأجساد الطاهرة في الثرى إلى جانب من سبقهم في رحلة الجهاد والشهادة.

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