ردود فعل دولية واسعة على مشادة كلامية حادة بين ترامب وزيلينسكي

العالم-الاميركيتان

وكان قد تسببت المشادة بمغادرة زيلينسكي البيت الأبيض دون مؤتمر صحفي ودون توقيع اتفاق المعادن، وذلك بعد أن طالب ترامب زيلينسكي بالتوصّل إلى اتفاق سلام، واتهمه بعدم احترام أميركا، وقال له إنّه يجب أن يكون ممتنًا لواشنطن، وغيرها من التصحريات المحتدمة.

إيمانويل ماكرون

بدوره، ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ "روسيا هي المعتدية وأوكرانيا هي المعتدى عليه"، وقال: "علينا أن نحترم من يقاتلون منذ البداية".

وأضاف "كنا على صواب في مساعدة أوكرانيا ومعاقبة روسيا قبل 3 أعوام وسنواصل ذلك".

بيدرو سانشيز

وشدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، على أنّ "إسبانيا تقف مع أوكرانيا"، بعد المشادة الكلامية بين ترامب وزيلينسكي.

دونالد توسك

إلى ذلك، قال رئيس وزراء بولندا دونالد توسك لزيلنسكي، إنّك "لست وحدك أنت والشعب الأوكراني".

فريدريش ميرتس

وقال رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني الفائز بالانتخابات فريدريش ميرتس، "إننا نقف مع أوكرانيا في السراء والضراء"، مضيفًا "يجب ألا نخلط بين المعتدي والضحية في الحرب".

بيتيري أوربو

إلى ذلك، شدد رئيس وزراء فنلندا بيتيري أوربو على "أننا نقف بحزم مع أوكرانيا وسنواصل دعمنا الثابت ونعمل من أجل سلام عادل ودائم".

تشاك شومر

من جانبه، شدد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، على أنّ "ترامب وونائبه فانس يقومان بأعمال (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القذرة".

بيرني ساندرز

وقال السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، إنّ "ترامب يوبخ زيلينسكي زعيم دولة ديمقراطية تقاتل الإمبريالية الروسية بشجاعة".

مارك كيلي

ورأى السيناتور الجمهوري مارك كيلي، أنّ "ما جرى في البيت الأبيض كان فوضى ويمثل هدية لبوتين"، مضيفًا "ما جرى يظهرنا ضعفاء على الصعيد العالمي ولن نحقق أي شيء بهذا السلوك".

ليندسي غراهام

من جانبه، اعتبر السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام أنّ "ما جرى في البيت الأبيض كان كارثة حقيقية"، وقال: "ترامب كان متحمسا للغاية لتوقيع اتفاق المعادن لكن زيلينسكي كان يجادله".

وأضاف ليندسي غراهام: "على زيلينسكي أن يتغير أو يغادر منصبه".

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