أمريكا تسلم مساعدات عسكرية للكيان الصهيوني بـ4 مليارات دولار

العالم - الأميركيتان

وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في بيان رسمي، عن قرار بتسريع تسليم مساعدات عسكرية لـــ"إسرائيل" بقيمة 4 مليارات دولار، ملغيا الحظر الجزئي الذي فرضته إدارة الرئيس السابق جو بايدن والذي أثر على بعض الأسلحة والذخائر المقررة للكيان الصهيوني.

وأضاف روبيو أن هذه الخطوة تؤكد مرة أخرى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كان "أعظم حليف لـــ"إسرائيل" في البيت الأبيض"، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية وافقت على مبيعات عسكرية للإحتلال تقدر بنحو 12 مليار دولار منذ تولي ترامب منصبه في 20 يناير.

كما أكد "أن حزمة المساعدات الجديدة تأتي في وقت حساس بالنسبة لـــ"إسرائيل"، التي كانت تخوض صراعات متعددة ضد إيران ووكلائها الإرهابيين".(حسب قوله).

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وأعرب روبيو عن التزام إدارة ترامب المستمر بأمنالكيان الإسرائيلي، قائلا "إنها ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لمواجهة التهديدات الأمنية.

وفي سياق متصل، وافقت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على بيع قنابل ومعدات هدم بقيمة 3 مليارات دولار لــلكيان الصهيوني، على أن تبدأ عمليات التسليم في العام المقبل، بينما سيتم تسليم ذخائر أخرى اعتبارا من عام 2028.