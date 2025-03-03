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’أنصار الله’ للسعودية: تعلموا من طرد زيلينسكي!

’أنصار الله’ للسعودية: تعلموا من طرد زيلينسكي!
الأحد ٠٢ مارس ٢٠٢٥ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

حث أحد القياديين في الحكومة اليمنية بصنعاء السعودية على أخذ العبرة من طرد الرئيس الأمريكي ترامب لنظيره الأوكراني زيلينسكي من البيت الأبيض.

العالم - اليمن

وقال عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله في اليمن محمد الفرح، في تدوينة على ( إكس ): " بعد أن رأيتم أمريكا تنقلب على حليفها وعميلها الأول في أوربا الشرقية وهو يهودي منهم. فماهي الضمانات التي تضمن سلامة أموالكم التي أودعتموها في البنوك الامريكية ؟".

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واضاف : "ما هي الضمانات التي تضمن الَّا تنقلب عليكم وتتنكر لما فعلتموه بأمتكم كما فعلت مع أوكرانيا؟ ".

مؤكدا أنه " اذا كانوا يتعاملون مع من يحبون بهذا المستوى من التنكر والإهانة واتباع المصلحة فكيف سيكون تعاملهم مع من يكرهون؟ وهم العرب والمسلمون ".

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