’أنصار الله’ للسعودية: تعلموا من طرد زيلينسكي!

العالم - اليمن

وقال عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله في اليمن محمد الفرح، في تدوينة على ( إكس ): " بعد أن رأيتم أمريكا تنقلب على حليفها وعميلها الأول في أوربا الشرقية وهو يهودي منهم. فماهي الضمانات التي تضمن سلامة أموالكم التي أودعتموها في البنوك الامريكية ؟".

المزيد.. 'زيلينسكي' يوبخ 'ترامب' ويعطي درسا غير مسبوق لـزعماء العرب



واضاف : "ما هي الضمانات التي تضمن الَّا تنقلب عليكم وتتنكر لما فعلتموه بأمتكم كما فعلت مع أوكرانيا؟ ".

مؤكدا أنه " اذا كانوا يتعاملون مع من يحبون بهذا المستوى من التنكر والإهانة واتباع المصلحة فكيف سيكون تعاملهم مع من يكرهون؟ وهم العرب والمسلمون ".