حماس تعلن موقفها من إدارة غزة والكيان الإسرائيلي يهدد باستئناف الحرب

العالم - فلسطين

وأضاف، في تصريحات نقلتها قناة الأقصى الفضائية، "لا نريد أن نكون جزءا من الترتيبات الإدارية في غزة طالما تتم بتوافق وطني..

ولن نكون عائقا أمام أي ترتيبات في غزة طالما تحظى بالتوافق الوطني. قادرون على التوصل لمقاربة توافق فلسطيني بدعم عربي".

في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "إسرائيل" ستعود إلى القتال خلال 10 أيام إذا لم تواصل حركة حماس الإفراج عن المحتجزين لديها، في وقت قال فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته تستعد للمراحل المقبلة من الحرب.

واتهمت حماس تل أبيب بالسعي للتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار، ودعت المجتمع الدولي لمنع الكيان الإسرائيلي من نسفه.

ويواصل الاحتلال منع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، في حين قال وزير طاقة الاحتلال إيلي كوهين إن نتنياهو سيستجيب لطلبه ويقطع الكهرباء عن غزة، معتبرا أنها الخطوة الأولى ضمن إجراءات أخرى.

وفي الضفة، اندلعت الليلة الماضية مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس بشمالي الضفة الغربية.

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وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة شاب برصاص جنود الاحتلال خلال المواجهات في بيتا. كما اندلعت صدامات مماثلة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بحسب المصادر نفسها.