استشهاد قائد القسام في جنين باشتباكات مع الاحتلال+صورة

العالم - فلسطين

وأعلن جيش الاحتلال عن اغتياله السعدي واحتجاز جثمانه وشاب آخر، واعتقال ثلاثة آخرين بعد أن خاضوا اشتباكات مسلحة مع جنود الاحتلال فجر اليوم في الحي الشرقي في جنين.

ويُعد أيسر أحد أبرز المطلوبين لجيش الاحتلال في جنين، حيث نجا من عدة محاولات اغتيال كان آخرها القصف الذي استهدف حارة الدمج قبل شهر ونتج عنه ارتقاء ٦ شبان، وفق وسائل اعلامية.

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وكان شقيقه الطفل أحمد السعدي وأبناء عمّهِ نور و تمّام السعدي قد استشهدوا، خلال هذا العدوان بقصف إسرائيلي استهدف الحيّ الشرقي.

ووسعت قوات الاحتلال عدوانها على جنين ومخيمها ليشمل الحي الشرقي والأماكن المحيطة به للمرة الثالثة منذ بدء العملية العسكرية شمال الضفة، وسط إغلاق لعدد من الشوارع والدفع بآليات عسكرية مدرعة.

وارتفع عدد الشهداء في جنين ومخيمها منذ بدء العدوان إلى 30، أحدهم برصاص أجهزة السلطة.

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وشهدت المنطقة الشرقية اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة وسط عمليات تجريف للشوارع وتدمير لممتلكات المواطنين.

وأحرقت قوات الاحتلال منازل وفجرت شقة سكنية في الحي الشرقي من جنين، وأجبرت عائلات على مغادرة منازلها تحت التهديد بالقصف.

وتسبب العدوان على جنين بتهجير نحو 20 ألفا من سكان المخيم، لجأوا إلى مراكز إيواء ومنازل أقاربهم.