بري يؤكد أن لبنان لن يسمح بفرض وقائع جديدة على الأرض

العالم – بانوراما

وشدد بري على أن أي تغيير في الوضع الحدودي يتطلب موقفا وطنيا موحدا، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية.

وفيما يتعلق بملف إعادة الإعمار والمساعدات الدولية قال بري إن لبنان لن يقبل أي محاولات لمقايضة المساعدات الدولية بشروط سياسية أو عسكرية مركزا على أن إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي يجب أن تكون أولوية وطنية.

وفي تطورات الاحداث تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع، وعدم تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان.

وتناقش هذه الحلقة من بيروت الكاتب والمحلل السياسي جورج علم وأستاذ العلاقات الدولية د.علي مطر هذه الأسئلة:

- نبيه بري أكد عدم السماح للاحتلال بفرض واقع جديد على الأرض.. كيف تقرأون هذا الموقف؟

- ألا يعتبر إقامة شريط حدودي إلى جانب المناطق الخمسة التي لم يخرج منها الاحتلال واقتطاعها من أرض لبنان فما هو الموقف الرسمي والموقف الدولي؟

- ما دفع الاحتلال إلى أن يتمادى في انتهاكاته وتجرؤه على لبنان؟

- ما موقف الحكومة من الاعتداءات الإسرائيلية وآخرها اليوم حيث سقط شهيدان بغارات الاحتلال؟

- ما دور اللجنة المكلفة في مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار أم أن الأمور متروكة إلى أميركا الحليفة للكيان الإسرائيلي؟

- بري قال إعادة إن إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي يجب أن تكون أولوية وطنية.. ما تعليقكم؟

- إلى متى ستنتظر المقاومة من الحكومة التصدي لانتهاكات الاحتلال وتمادي تل أبيب في غطرستها؟

- عون قال أمام قمة القاهرة إنه لا سلام من دون تحرير آخر شبر من أرضنا.. كيف تعلقون علما بان الاحتلال يصول ويجول في جنوب لبنان؟

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