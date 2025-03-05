مصر: اتصالات مع واشنطن وأوروبا للتنسيق بشأن خطة إعمار غزة

العالم - مصر

جاء ذلك بحسب ما ذكره وزير الخارجية المصري في مؤتمر صحافي بختام القمة العربية الطارئة بشأن فلسطين، نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وقال عبد العاطي إن “القاهرة أعدت خطة مفصلة لإعادة إعمار وتنمية قطاع غزة”.

وأضاف: “نعمل على حشد الدعم لتنفيذ الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة”، مشددا على “ضرورة توفير ضمانات أمنية لتنفيذ خطة إعادة إعمار غزة”.

وتابع: “لا استقرار مستداما دون أفق سياسي واضح”.

وبشأن تفاصيل الخطة، قال الوزير المصري إنها “تشمل توفير مساكن عاجلة ومؤقتة للفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم، وتتضمن برامج للحماية الاجتماعية، وتوفير 200 ألف وحدة سكنية دائمة”.

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وأكد أن “خطة إعادة الإعمار تتضمن استعادة الخدمات الأساسية وتأهيل الطرق وإنشاء ميناء للصيادين وآخر تجاري ومطار دولي”.

وأشار إلى أن “هناك اتصالات تتم مع الجانب الأمريكي و أوروبا للتنسيق حول الخطة المصرية”.

ولفت إلى أن “خطة مصر لإعادة إعمار غزة صارت من المخرجات العربية بعد اعتماد القمة الطارئة وسنسعي لدعم إسلامي ودولي لها”، مشيرا إلى أن “هناك اجتماعا وزاريا لمنظمة التعاون الإسلامي الجمعة سيعرض عليه خطة إعمار غزة”.

وشدد على التحرك في “جهد مكثف حتى تصبح الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة خطة دولية”.

وبشأن تطورات غزة واتفاق وقف إطلاق النار، قال وزير الخارجية المصري: “يجب أن يكون هناك مرحلة ثانية لتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة”.

وشدد على أهمية أن تلتزم إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وألا تستخدم سلاح التجويع أداة للعقاب الجماعي.