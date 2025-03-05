بيلاروسيا تعرض استضافة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وأمريكا

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ويعتقد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن فلاديمير زيلينسكي سيخسر الانتخابات الرئاسية الأوكرانية في حال تمت الفترة المقبلة، كون التأييد الشعبي له منخفض جدا .

وقال لوكاشينكو في مقابلة مع المدون الأمريكي، ماريو نوفال، نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، "لم يكن لدى زيلينسكي قط 40%، ولديه الآن من 14 إلى 17%، وليس 57% كما يقولون".

وأكد أن "نسبة التأييد الشعبي له الآن من 14 إلى 17 بالمئة وسوف يخسر هذه الانتخابات".

وتابع، "كان الوعد الأكثر أهمية هو إنهاء الحرب. لكنه في الواقع فعل كل ما بوسعه لتأجيج نار الحرب".

ودعا الرئيس البيلاروسي رؤساء روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا إلى بيلاروسيا لإجراء محادثات.

وقال لوكاشينكو: "نحن بحاجة إلى التفاوض. إذا كنت تريد، تعال، إنه قريب... نصف ساعة بالطائرة، تعال، سنجلس بهدوء، دون ضوضاء، دون صراخ، سنتفق. لذا أخبر ترامب، أنا في انتظاره هنا مع بوتين وزيلينسكي".

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ولفت إلى أن زيلينسكي "أطلق العديد من الوعود، وأهمها إنهاء الصراع، لكنه في الواقع جعل الوضع أسوأ. لقد أوصل زيلينسكي الصراع في أوكرانيا إلى مستوى غير عادي".

وأشار لوكاشينكو أيضًا إلى أن زيلينسكي ارتكب عدة أخطاء بسبب قلة خبرته. لكن الرئيس البيلاروسي أوضح أنه كان بإمكانه تجنبها لو لم يتسرع و أستمع إلى توصيات الخبراء.