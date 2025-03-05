الصين تؤكد عزمها مواجهة أي حرب جمركية أو تجارية مع أميركا

العالم - الصين

وأوضح المتحدث في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء أن الصين مستعدة للقتال حتى النهاية إذا أصرت الولايات المتحدة على فرض رسوم جمركية أو شن حرب تجارية.

وأضاف: "إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في حل مشكلة الفنتانيل، فعليها أن تتعاون مع الصين عبر المشاورات والحوار، بدلا من اللجوء إلى الضغوط".

وأشار المتحدث إلى أن جذور مشكلة الفنتانيل تكمن في الولايات المتحدة نفسها، مؤكدا أن الصين قد اتخذت إجراءات حازمة لمساعدة الولايات المتحدة في التصدي لهذه المشكلة، انطلاقا من مبادئ إنسانية وروح الصداقة تجاه الشعب الأمريكي.

وقال: "هذه الجهود واضحة للجميع، وقد أعرب ممثلو مختلف فئات المجتمع الأمريكي عن امتنانهم للصين مرارا، ولكن بدلا من تقديم الشكر، قام الجانب الأمريكي بتشويه سمعة الصين وإلقاء اللوم عليها، بل وفرض رسوما جمركية إضافية كوسيلة للضغط والابتزاز".

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وأضاف لين جيان: "بدلا من رد الجميل، اختاروا الإساءة. هذا النهج لن يحل مشاكل الولايات المتحدة فحسب، بل سيؤثر سلبا على التعاون بين الجانبين في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات".

وتابع المتحدث قائلا: "الضغط والإكراه والتهديدات ليست طرقا فعالة للتعامل مع الصين. إن ممارسة ضغوط مفرطة على الصين هو هدف خاطئ وحساب غير صحيح".

وأكد أن قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية المستوردة ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية ويعرض أمن واستقرار سلاسل التوريد العالمية للخطر.

واختتم لين جيان تصريحاته بالقول: "سنواصل الدفاع بحزم عن سيادتنا الوطنية وأمننا ومصالحنا التنموية".