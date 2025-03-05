ترامب: تلقينا إشارات قوية من روسيا بإنهاء حرب أوكرانيا

العالم - أوكرانيا

وقال ترامب في خطابه إلى الأمة في الكونغرس الأمريكي: "نقدر رسالة فلاديمير زيلينسكي وقد حصلت عليها للتو. في الوقت نفسه، أجرينا مناقشات جادة مع روسيا وتلقينا إشارات قوية بأنها مستعدة للسلام".

وأضاف: "ألن يكون ذلك جميلا؟ حان الوقت لوقف هذا الجنون. حان الوقت لوقف القتل. حان الوقت لإنهاء هذه الحرب التي لا معنى لها. إذا كنت ترغب في إنهاء الحروب، فعليك التحدث إلى الجانبين".

إقرأ أيضا.. ترامب: حرب أوكرانيا قد تنتهي خلال أسابيع

وقال: "أعمل بلا كلل لإنهاء النزاع الوحشي في أوكرانيا. قتل أو جرح ملايين الأوكرانيين والروس بلا داع في هذا النزاع المروع والوحشي، ولا نهاية في الأفق".

وقال: "أرسلت الولايات المتحدة مئات المليارات من الدولارات لدعم دفاع أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، أنفقت أوروبا للأسف أموالا أكثر لشراء النفط والغاز الروسي مما أنفقته على الدفاع عن أوكرانيا بفارق كبير! وقد أذن بايدن بمزيد من الأموال في هذه المعركة أكثر مما أنفقته أوروبا".