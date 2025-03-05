رئيس وزراء غرينلاند يرد على عرض ترامب لضمها إلى أمريكا

العالم _ الأميركيتان

وأكد رئيس وزراء غرينلاند، أن بلاده "ليست للبيع"، على خلفية دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجزيرة للانضمام إلى الولايات المتحدة.

وفي منشور عبر صفحته بمنصة "فيسبوك"، الأربعاء، شدد إيجيدي على أن غرينلاند هي ملك لشعبها.

وقال: "لا نريد أن نكون أميركيين أو دنماركيين، نحن غرينلانديون، وعلى الأميركيين وقادتهم أن يفهموا ذلك". وأضاف: "نحن لسنا للبيع ولا يمكن شراؤنا بهذه البساطة. نحن من نقرر مصيرنا".

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ومساء الثلاثاء، قال ترامب في كلمة أمام الكونغرس الأميركي إنه "يدعم حق غرينلاند" في تقرير مصيرها ودعاها للانضمام إلى الولايات المتحدة.

وجدد ترامب رغبته في السيطرة على الجزيرة، قائلا: "نحن بحاجة إلى غرينلاند من أجل أمننا القومي وحتى أمننا الدولي. وأعتقد أننا بطريقة أو بأخرى، سنحصل عليها".

وكان ترامب قال في خطاب القسم للرئاسة في 20 كانون الثاني/ يناير 2025، إن جميع سكان غرينلاند البالغ عددهم 57 ألفا يدعمون فكرة الانضمام للولايات المتحدة.

وتقع غرينلاند، إحدى المنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي في مملكة الدنمارك، إضافة إلى جزر فارو، على بعد 2900 كيلومتر من الدنمارك.