بماذا نصح بزشكيان سفراء إيران الجدد؟

العالم - ایران

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن "من أهم مهام وواجبات ممثلي وسفراء بلادنا في المحافل الدولية، هو التعريف بقدرات إيران، وتعزيز علاقاتها الاقتصادية والسياسية والثقافية والعلمية، إضافة إلى تذليل العقبات وتوفير البنية التحتية لتسهيل التجارة الخارجية."

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بكل من رضا نجفي، رامين زارع، ومرضية أفخم، السفراء والممثلين الإيرانيين الجدد لدى مقر الأمم المتحدة في فيينا، ونيكاراغوا، وسلوفينيا، حيث أعرب الرئيس بزشكيان عن أمله في أن "تكون جهودهم مثمرة، وأن تسهم في تعزيز التفاعلات الخارجية لإيران مع المنظمات الدولية ودول العالم."

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إيران وسياستها الخارجية: تفاعل أقصى ومواجهة العقوبات

وأضاف بزشكيان: "إن الحكومة الرابعة عشرة تسعى إلى تحقيق أقصى درجات التفاعل مع جميع دول العالم، على أساس الاحترام المتبادل، ونبذ الخلافات، وتعزيز السلام والأمن الدوليين." كما دعا السفراء الجدد إلى "بذل قصارى جهودهم في كشف تداعيات الحظر الأمريكي الجائر على الشعب الإيراني، وإبراز الحقائق المتعلقة بإيران على الساحة الدولية."

وقدم السفراء الثلاثة تقارير شاملة حول آخر المستجدات في علاقات إيران مع المنظمات الدولية، ومستوى التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي مع الدول التي تم اعتمادهم لديها.