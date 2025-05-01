عون يدعو للضعط على كيان الاحتلال لوقف اعتداءاته والانسحاب

العالم – خاص بالعالم

الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون دعا خلال استقباله رئيس لجنة وقف إطلاق النار الجنرال جاسبر جيفيرز الى ضرورة انسحاب "إسرائيل" من التلال المحتلة في جنوب لبنان وإعادة أسرى لبنان.

وأكد عون على ضرورة تفعيل دور اللجنة ومواصلة الضغط على" إسرائيل" لوقف اعتداءاتها.



وتوقع عون التزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، كاشفا أن السبب في عدم انتشار الجيش اللبناني على الحدود يعود إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس.



ونفى ما تردد عن رفض حزب الله دخول الجيش اللبناني لتفتيش أحد المواقع في الضاحية الجنوبية، مؤكدا أن تلك المعلومة غير صحيحة.



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وفي السياق نفسه قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اثناء استقابله جيفيرز ان التمادي الإسرائيلي في عدوانه وخروقه على لبنان يصيب مسيرة تعافي الدولة مضيفا ان لبنان إلتزم بكافة ما هو مطلوب منه.

فيما الجانب الإسرائيلي غير ملتزم بوقف إطلاق النار ولم ينجز الإنسحاب المطلوب منه من الأراضي التي لا يزال يحتلها في الجنوب.مطالبا الولايات المتحدة الاميركية العمل على إلزام كيان الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذ الإتفاق فورا والرامي إلى تطبيق القرار1701.

هذا وكان أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام اكد خلال استقباله عدد من الصحفيين أن الاعتداء الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية وسائر الاعتداءات الإسرائيلية الأخرى، تشكل خرقا لترتيبات وقف الأعمال العدائية'، معتبرا أن 'تفعيل آلية المراقبة أمر ضروري لوقف هذه الاعتداءات'.

وأشار إلى أن لبنان يريد وضع حد لكل هذه الانتهاكات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمسة ولكامل الأراضي اللبنانية.

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