لبنان يعلن الحداد الرسمي 3 أيام على وفاة البابا فرنسيس

العالم - لبنان

جاء ذلك بقرار من رئيس الحكومة نواف سلام، وفق بيان لرئاسة مجلس الوزراء على منصة “إكس”.

وبحسب البيان، “أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام الحداد الرسمي على وفاة الحبر الأعظم قداسة البابا فرنسيس لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من تاريخه ولغاية يوم الأربعاء الواقع في 23 نيسان (أبريل) 2025 ضمنا”.

وأضاف أنه خلال فترة الحداد “تنكس الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، وتعدّل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع الحدث الجلل”.

كما وجّه سلام بأن “تتخذ الإجراءات ذاتها يوم الصلاة لراحة نفس قداسته وتشييعه”، وفق البيان ذاته.

وفي وقت سابق، نعى كل من سلام والرئيس اللبناني جوزاف عون، وعدد من المسؤولين ورجال الدين، في بيانات، البابا الراحل “الذي كان يعتبر صديقا للبنان”.

وقال عون في بيان نعيه: “إننا في لبنان، وطن التنوع ، نشعر بفقدان صديق عزيز ونصير قوي، فلطالما حمل البابا الراحل لبنان في قلبه وصلواته، ولطالما دعا العالم إلى مساندة لبنان في محنته، ولن ننسى أبدا دعواته المتكررة لحماية لبنان والحفاظ على هويته وتنوعه”.

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وصباح الاثنين، أعلن الفاتيكان، وفاة البابا فرنسيس عن عمر يناهز 88 عاما، بعد تدهور في صحته منذ 18 فبراير/ شباط الماضي.

وقال الفاتيكان في بيان عبر إكس: “توفي البابا فرنسيس في اثنين الفصح 21 أبريل (نيسان) 2025، في الـ 88 والثمانين من العمر، في مقر إقامته في دار القديسة مارتا بالفاتيكان”.

ومنذ أشهر، أعلن الفاتيكان تراجع صحة البابا، وسط مخاوف جدية على حياته رغم بعض التطمينات عن استقرار حالته بين الحين والآخر.

ويعد البابا فرنسيس أول بابا ينصّب على رأس الفاتيكان من خارج القارة الأوروبية منذ نحو ألف عام.