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جيش لبنان ينفذ تدابير أمنية استثنائية عند الحدود مع سوريا

جيش لبنان ينفذ تدابير أمنية استثنائية عند الحدود مع سوريا
الجمعة ٢٥ أبريل ٢٠٢٥ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، أنه “بتاريخ (الخميس) 24 /4 /2025، حصل تبادل لإطلاق النار في منطقة الهرمل عند الحدود اللبنانية السورية بعد إطلاق نيران من الجانب اللبناني باتجاه الأراضي السورية نتيجة خلافات حول أعمال تهريب، وردَّ الجانب السوري على مصدر النيران، ما أدى إلى وقوع جرحى من الجانبين”.

العالم - لبنان

وذكرت القيادة، أن “وحدات الجيش المنتشرة اتخذت في المنطقة تدابير أمنية استثنائية على طول الحدود بهدف تحديد مصدر إطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية، ونفذت عمليات دهم بالتزامن مع عمليات رصد وتتبع من قبل مديرية المخابرات، فأوقِف بنتيجتها المواطن (أ.أ.) المشتبه بتورطه في إطلاق النار، إضافة إلى انتمائه إلى مجموعة مسلحة تنشط في أعمال التهريب”.

وكشفت أنه “في موازاة ما سبق، أجرت قيادة الجيش اتصالات مكثفة مع السلطات السورية ما أفضى إلى احتواء التصعيد، فيما تستمر الوحدات العسكرية في اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الوضع، ويجري العمل على ملاحقة بقية المتورطين في عملية إطلاق النار”.

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