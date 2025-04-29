هل إعتداءات الجولاني ستفتح الباب لتدخل إسرائيلي في الداخل السوري؟!.. محلل سياسي يجيب

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معادلة يتعامل بها الجولاني وعصاباته مع المكونات السورية



وقال رستم: "هذه هي المعادلة التي يتعامل بها الجولاني وعصاباته مع الشارع السوري ومع المكونات السورية: يستهدفونها واحدًا تلو الآخر ويحاولون قتل الشعب السوري من خلال افتعال أحداث ، مستغربا من شخص أساء للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فما علاقة طائفة كاملة لننتقم منها بمجرد خروج إساءة من شخص- كما يدعون - ومن هؤلاء الذين نزلوا إلى الشوارع يتظاهرون وسلاحهم بأيديهم؟! من هؤلاء الموجودون داخل حرم الجامعات ولديهم سلاح واعتدوا على الطلاب؟ !

وتابع رستم:"إنها سياسة ممنهجة وواضحة بطبيعة الحال يقوم بها الجولاني وعصاباته، لأن هذه المهمة هي المهمة التي أتى إليها بالأصل: قتل السوريين وتقسيم سوريا وخلق واقع تقسيمي لدى كل المكونات السورية يجعلهم يتعلقون بالطائفة والمذهب والقومية لا بسوريا الجامعة. هذه هي مهمته التي ينفذها اليوم وينفذها بحرفية عالية.- بحسب تعبيره-



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رستم: "المسيحيون"في المستقبل لن يكونوا بمنأى عن إعتداءات الجولاني

وأضاف رستم:"رأينا ما جرى في الساحل السوري ذات الأمر، والساحل لا يزال مهددًا من قبل هؤلاء باشتعال مشهد مشابه لهذا الأمر في أي لحظة لأنهم يحضرون لشيء ما. ربما لن يكون بحجم ما حصل في السادس من آذار ولكنهم يحضرون ويمكن أن يقوموا بهذا الأمر إذا ما أتاهم الأمر التركي بذلك. لذلك المشهد مشتعل وهو مشهد إجرامي وإرهابي. حتى المسيحيون في المستقبل لن يكونوا بمنأى عن هذه الاعتداءات لأن هذه السياسة هي السياسة المطلوبة من الجولاني لتنفيذها تجاه الشارع السوري الآن.

ولفت رستم قائلا: منذ قليل وزير الخارجية السورية في الجمعية العامة للأمم المتحدة يكذب ويقول أن سوريا مهددة بحرب ليس لأسباب أيديولوجية أو أسباب دينية بل بسبب الحكومات. تخيلوا كيف يكذب ويخربون الشارع السوري ويتجهون لإشعاله ويذهبون إلى الأمم المتحدة. ؟!!

رستم: بعد اشتباكات واعتداءات الجولاني .."إسرائيل"ستدخل لمناطق قريبة من دمشق

وأكد رستم أن الكيان الإسرائيلي سيدخل ويصل إلى مناطق متقدمة وقريبة من العاصمة السورية دمشق نتيجة هذه المشاهد حيث أن الطيران الإسرائيلي لم يفارق سماء دمشق منذ الأمس، الطيران في الأجواء والاستعدادات الإسرائيلية واضحة.



رستم: مهمة الجولاني إدخال "إسرائيل" إلى الداخل السوري

هناك الشيخ موفق طريف شيخ عقل الطائفة في فلسطين المحتلّة لديه علاقات مع "إسرائيل" واليوم يعتبرون أن هناك واجبًا على الإسرائيليين لحمايتهم. لذلك سيتدخل الإسرائيليون وسيتقدمون إلى مناطق قريبة من العاصمة دمشق وهذا أصلًا من ضمن المخطط الذي ينفذ في سوريا ككل. هذه هي النقطة المهمة التي نتحدث عنها وعن مهمة الجولاني: إدخال "إسرائيل" لأخذ المناطق التي تريدها، تحويل الشوارع السورية والوصول إلى بلاد مقسمة أو مستعمرة بأحسن الأحوال. وهذا ما يحدث.

وشهدت أحياء مدينة جرمانا في ريف دمشق هدوءًا حذرًا بعد الأحداث الدامية التي اندلعت مؤخرًا، حيث أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع عدد القتلى إلى 12 شخصًا، بينهم 6 من أبناء المدينة و6 من قوات رديفة للحكومة السورية، بالإضافة إلى إصابة 15 آخرين.

وتُشير التقارير إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود إصابات حرجة.

واندلعت الاشتباكات في جرمانا منذ مساء أمس الإثنين، بين مجموعات مسلحة محلية وأخرى هاجمت المدينة، وذلك على خلفية أحداث ذات طابع طائفي.

وقد جاءت هذه التطورات بعد انتشار تسجيل صوتي منسوب لشخص من طائفة الموحدين الدروز، احتوى على عبارات مسيئة، مما أشعل موجة من الاحتقان الشعبي وأثار تحريضًا طائفيا في عدة محافظات سورية، لا سيما في حلب وحمص، قبل أن تنعكس آثار ذلك ميدانياً في جرمانا.

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واستخدمت خلال الاشتباكات الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بالتوازي مع قصف مدفعي من جهة حي النسيم، مما طال عددًا من الأحياء السكنية وأدى إلى خلق حالة من الذعر بين المدنيين. ورغم وجود دعوات متكررة من شخصيات محلية لتجنب المزيد من التصعيد، لم تُسجل مؤشرات واضحة على التهدئة حتى الآن.

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