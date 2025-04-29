عراقجي: طهران مستعدة لعقد إجتماع مع الترويكا الأوروبية

العالم – خاص بالعالم

واتهم قاليباف كيان الاحتلال بمحاولة تعطيل المحادثات الإيرانية الأميركية، وقال إنه لن يقوم بأي مغامرة أو حماقة دون إذن واشنطن، محذرا العدو من الوقوع مجددا في خطأ الحسابات، وقال إن اي هجوم سيعرض القواعد الأميركية في دول المنطقة للرد الإيراني



وحتى الان يفشل الاسرائيلي في محاولة عرقلة المحادثات الايرانية الامريكية رغم الجهود التي يبذلها خصوصا مع الفريق الامريكي المؤيد لخططه والذي يقوده وزير الخارجية ماركو روبيو في مقابل الفريق الاحر الذي يقوده ستيف ويتكوف رئيس الوفد الامريكي المفاوض.



ايران التي تعمل على اكثر من خط، اقترحت فتح القناة مجددا مع الترويكا الاوروبية التي استبعدتها واشنطن عن المحادثات، وابدى وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي استعداده للاجتماع مع الترويكا في روما عشية استئناف المحادثات مجددا في مسقط في الثالث من الشهر المقبل



الاقتراح الايراني يقضي البحث مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا اتفاق الفين وخمسة عشر والقضايا ذات الهتمام المشترك. وأوضح مسؤول إيراني أن العواصم الأوروبية لم تجب بعد.



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الاقتراح يأتي ايضا بعد زيارتين قام بهما عراقجي ا لىكل من روسيا والصين الشركيتين في الاتفاق النووي عام الفين وخمسة عشر.



وحول تطورات المحادثات النووية غير المباشرة، اتفقت ايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مواصلة المحادثات حول طريقة متابعة القضايا الفنية وتنفيذ الاتفاقات.



ولمتابعة الاتفاقات الأخيرة بين الجانبين، زار مساعد المدير العام للوكالة الدولية لشؤون اتفاق الضمانات ماسيمو ابارو العاصمة طهران على رأس وفد فني.



والتقى ابارو نائب رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالوندي. واستعرض الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الفنية وتلك المتعلقة باتفاق الضمانات والقضايا العالقة، واتفقا على ضرورة مواصلة المباحثات.

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