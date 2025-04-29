حماس تعلن استعدادها للتوصل لصفقة شاملة

العالم _ فلسطين

صفقة شاملة تتضمن هدنة لـ5 سنوات في غزة وإطلاق سراح الأسرى المتبقين دفعة واحدة. أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس استعدادها للتوصل إليها لترمي بذلك الكرة في ملعب الطرف الآخر.

حماس أشارت في بيان إلى أن وفدها برئاسة محمد درويش غادر القاهرة وذلك بعد إجراء محادثات تناولت إنهاء العدوان في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه تم بذل المزيد من الجهود لإنجاح الجهود المبذولة. كما تناولت المحادثات الوضع الإنساني في قطاع غزة بعد شهرين من الحصار.

استمرار العدوان على غزة وتصرفات قوات الاحتلال في الضفة والقدس شكلت محور المحادثات التي أجراها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مع نظيره التركي هاكان فيدان.

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وقد أعرب المسؤول القطري خلال مؤتمر صحفي عن القلق البالغ من إنهيار وقف إطلاق النار واستئناف الكيان الإسرائيلي عدوانه على الشعب الفلسطيني.

وزير الخارجية التركي أكد من جانبه أن المحادثات مع حماس خلال الأيام القليلة الماضية أظهرت أن الحركة ستكون أكثر انفتاحا على اتفاق يتجاوز وقف إطلاق النار في غزة ويهدف إلى حل دائم للصراع مع الكيان الإسرائيلي.

ورغم الجهود الإقليمية المبذولة لوقف العدوان على غزة إلا أن الكيان واصل سياسية التصعيد في قطاع غزة حيث ذكر الإعلام العبري عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى أن جيش الاحتلال قد يوسع نطاق القتال في حال عدم تحقيق تقدم في المفاوضات خلال أسبوعين.