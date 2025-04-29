الشيخ قاسم: الدولة اللبنانية مسؤولة عن ممارسة الضغط على راعيي الاتفاق

العالم - لبنان

وقال الشيخ نعيم قاسم في كلمة متلفزة له مساء اليوم الإثنين إن "لبنان يحتاج إلى أولويات يجب أن تتوفر كي يحقق النهضة والاستقرار وتلبية احتياجات الناس"، وأوضح "نعني بالأولويات أن على الدولة والشعب والكل أن يعملوا لإنجاز هذه الأولويات التي تساعد على نهضة لبنان".

وأكد الشيخ قاسم أن "الأولوية الأولى هي وقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب من الجنوب والإفراج عن الأسرى، هي أولوية لا يتقدم عليها أولوية أخرى"، وتابع "البلد إذا كان معرضاً للعدوان وإسرائيل لم تنسحب من جنوبه كيف يمكن أن نبني هذا البلد والضغوطات قائمة ليل نهار".

وقال: "هناك اتفاق بدأ تنفيذه في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 بين لبنان والكيان الإسرائيلي بشكل غير مباشر، هو اتفاق وقف إطلاق النار"، وأضاف "نحن التزمنا كحزب الله كمقاومة إسلامية كمقاومين من مختلف الأفرقاء بكل مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار المعقود ومكّنا الدولة اللبنانية من أن تنشر الجيش في جنوب نهر الليطاني ونفذنا من دون أي ثغرة بدون أي خرق أو تجاوز وهذا ما يشهد به كل العالم".

وتابع: "لكن إسرائيل خرقت واعتدت أكثر من 3000 مرة، وهو رقم لا يمكن لأحد أن يتحمله، حتى إن فرنسا منذ فترة أشارت إلى هذا الأمر وأميركا متواطئة بالكامل وتغطي وتعطي مبررات لإسرائيل لتستمر بالاعتداءات".

وتساءل الشيخ قاسم: "كيف نواجه هذه الاعتداءات والخرق الإسرائيلي المستمر؟"، وتابع "نحن سلمنا للدولة أن تكون هي المفاوض الأساسي وهي التي تستخدم الجيش من أجل القيام بواجباته وأن الدولة مسؤولة للضغط على الدولتين الراعيتين أميركا وفرنسا وعلى الأمم المتحدة، والضغط الذي مارسته الدولة حتى الآن هو ضغط ناعم وبسيط لا يرقى إلا إلى بعض التحركات".

وأضاف: نطالب الدولة بالتحرك بشكل أكبر ويومي، استدعوا سفراء الدول الخمس الكبرى واشتكوا إلى مجلس الأمن واستدعوا السفيرة الأميركية بشكل دائم لأن بلدها يغطي ويدعم ويبرر العدوان، تحركوا بشكل أكبر دبلوماسياً".

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ورأى الشيخ قاسم أن "على الحكومة أن تجعل في كل جلسة الحديث عن الخروقات كمقدمة لكل جلساتها، يجب أن نكون متفاعلين أكثر".

وقال: "بالأمس (الأحد) حصل اعتداء على الضاحية الجنوبية وهذا الاعتداء فاقد لأي مبرر ولو كان وهمياً بل هو اعتداء سياسي لتغيير قواعد معينة وفرض وقائع جديدة"، وأضاف "الميزة في هذا الاعتداء أنه بإذن من أميركا، وهذا أمر خطير، هذا فضلاً عن قتل المدنيين اللبنانيين في قراهم وسياراتهم ومزارعهم وتدمير المنازل الجاهزة وغير الجاهزة وتجريف الأراضي".

ودعا الشيخ قاسم الدولة اللبنانية إلى "رفع الصوت ويجب التحرك بالقدر الكافي"، وتابع "بالأمس موقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كان جيداً لكن المطلوب أكثر من خلال رفع الصوت وتكثيف الاتصالات، كل يوم يجب أن يكون هناك تحرك ومطالبة".

وقال: "اضغطوا على أميركا، افهموها أن لبنان لا يمكن أن ينهض إلا برفع العدوان وأن مصالح أميركا لا يمكن أن تتحقق بهذه الطريقة بل الاستقرار هو الذي يؤدي إلى تحقيق المصالح"، وشدد على أن "واجب الدولة أن تتصدى، وقد أخذت الدولة من الاتفاق كل ما تحتاجه لتطبيقه وعليها أن تؤمن للمواطنين ما يطمئنهم".

وشدد الشيخ قاسم على أن "لبنان يجب أن يكون قوياً وسيبقى قوياً بمقاومته وشعبه وجيشه، ولن نقبل أن نكون ضعفاء كما كان الواقع قبل أكثر من 40 سنة"، وتابع "أميركا ستكون مجبرة على التعامل مع لبنان عندما تراه قوياً وصامداً".

وأضاف: "نحن اليوم نصبر ولكن النتيجة ستكون لصالحنا لأن لدينا شعباً لا مثيل له"، وقال "نحن نسمع الأمهات والزوجات نؤكد أن هذا الشعب قادر أن يهزم أكبر جيوش العالم لأن كل هذا الشعب لديه قوة حقيقية من أجل التحرير والكرامة قربى لله تعالى وهذا الشعب لن يُهزم وسينتصر".

ودعا الشيخ قاسم "الدولة اللبنانية إلى الوقوف بوجه كل الضغوط وعدم تقديم التنازلات للوصول إلى نهضة البلد".

وقال إن "الأولوية الثانية هي البدء بإعادة الإعمار"، وتساءل: "لماذا حتى اليوم لم تبدأ الحكومة بملف إعادة الإعمار؟"، وتابع "يجب البدء بهذا الملف وهذا من لوازم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وبوجه إسرائيل اليوم يجب أن يكون لدينا إعمار وعدم البدء بهذا الملف يعني أنكم تعرقلون الاقتصاد والتنمية الاجتماعية ويحصل تفرقة في المواطنة بوجه مكون أساسي".

وأضاف الشيخ قاسم: "حتى الساعة قمنا بملف الإيواء والترميم وهذا ما لا تقوم به مقاومة في كل العالم"، وشكر "إيران وشعبها والإمام السيد علي الخامنئي على الدعم في هذا الملف"، وسأل "أين بقية الناس في متابعة هذا الملف؟".

وأوضح أنه "إذا اعتقد البعض أنه قادر على السير بالبلد بدون مساعدة هؤلاء الناس فهو مخطئ، فالبلد لا يمشي ولا يستقر إلا بتعاون الجميع".

في حين أكد الشيخ قاسم أن "الأولوية الثالثة هي بناء الدولة"، وقال "نحن مع بناء الدولة وكل ما قمنا به قبل وبعد العدوان الإسرائيلي يؤكد ذلك"، وتابع "قمنا مع الإخوة في حركة أمل بانتخاب الرئيس جوزاف عون لرئاسة الجمهورية وشاركنا بتأليف الحكومة وأعطيناها الثقة بما يصب في أولوية بناء الدولة وسنشارك في وضع القوانين لذلك وفي التعيينات الإدارية وكل مسارنا هو بناء الدولة".

وشدد على أن "كل الأولويات يجب أن تمشي مع بعضها بنفس الوقت وكل هذه الأولويات لها قواعد ويجب أن لا نشغل الناس بمهاترات جانبية"، وأكد أن "دعاة الفتنة لا يمكن أن يفعلوا أي شيء خاصة بخصوص الفتنة بين الجيش اللبناني والمقاومة ولذلك يجب دعم الرئيس عون بإعادة الإعمار وإخراج إسرائيل من لبنان".

وفي ملف الانتخابات البلدية، قال الشيخ قاسم "يجب أن نحرص على وحدة القرية والمدينة وجو التآلف والتعاون وأن يكون لدينا رعاية وأخوة من قبل الجميع"، وأضاف "إذا استطعنا لجمع كل الكفاءات ليكون لدينا مجلس بلدي متجانس فهذا أفضل".

وتابع: "حزب الله وحركة أمل عقدا اتفاقاً للوصول إلى مثل هذه المجالس البلدية المتفاهمة والمتجانسة بما يجمع العائلات ليكون هناك تمثيل شعبي للجميع"، وأضاف "لنراعي مشاركة العشائر وكل القوى الحزبية الموجودة إن أمكن بما يؤدي إلى مشاركة الجميع بتنمية البلدة أو المدينة من خلال طرح شخصيات لديها مقبولية لدى الناس ولديها كفاءات وأن تكون متجانسة على المستوى السياسي العام بعيداً عن النكايات بل بالاهتمام والحرص بالشأن والمال العام".

ودعا الشيخ قاسم "للمشاركة والإقبال الكثيف في الانتخابات البلدية والاختيارية، لأن ذلك يؤدي إلى تنمية البلد والمشاركة في هذه العملية وتحمل المسؤولية".

من جهة ثانية، عزّى الشيخ قاسم "العالم المسيحي بوفاة البابا فرنسيس"، وتابع: "إن شاء الله أعماله وأفكاره الإيجابية المنطلقة من الإنجيل ومن المسيح سلام الله تعالى عليه، تنعكس على القادم وتنعكس على كل العالم من دون استثناء".

كما عزّى الشيخ قاسم "إيران حكومة وشعباً والإمام الخامنئي باستشهاد وإصابة هذا العدد الكبير في حادثة ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس".

ولأهل غزة، قال الشيخ قاسم "أنتم مضحّون وصابرون، لكن أنتم تواجهون هذا العالم الأميركي الصهيوني الغربي، لكن صمودكم سيفشل أهداف العدوان وسيكون مقدمة للنصر الأكيد."

وحيّا الشيخ قاسم "اليمن العظيم، قيادة وشعباً، وكذلك لكل القوى الموجودة في اليمن وتُواجه العدو الأمريكي الإسرائيلي البريطاني، لا لشيء إلا لأنهم يريدون نصرة فلسطين والقدس"، واضاف "هذا شرف أنتم تتميزون به على كل العالم".